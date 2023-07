Tips Membeli Furnitur Anti Mubazir dari Dian Sastrowardoyo

ERA.id - Dian Sastrowardoyo membagikan tips memilih furnitur yang sesuai dengan kebutuhan. Dian mengatakan furnitur untuk rumah harus dilihat fungsinya.

Dikenal menyukai seni dan desain, selebritas Dian Sastrowardoyo mengaku tak hanya melihat fisik saat memilih furnitur melainkan fungsi dari produk yang dibelinya.

“Aku pertama-tama tuh melihatnya aspek fisik ya. Cuma semakin ke sini, dengan banyak trial and error, aku banyak juga belajar dari pengalaman bahwa ternyata kalau kita membeli sebuah furnitur, kita nggak bisa cuma melihat desain saja. Tapi justru kita perlu cobain,” ungkap Dian, dilansir Antara.

“Jangan sampai kita beli furnitur untuk pemakaian jangka pendek. Nanti jadi mubazir. Kalau mau nggak repot, dari awal sudah kita pikirkan dengan matang. Terus belilah sesuatu yang lebih tahan lama,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dian juga mengatakan lebih memilih membeli produk yang bermakna. Meskipun sedikit lebih mahal, namun Dian memastikan bahwa produk furnitur yang ia beli dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

“Memilih furnitur itu kayak memilih teman hidup ya. Kita harus renungkan dulu maunya seperti apa, dan kita haru sesuaikan dengan cara hidup di rumah,” ujarnya.

“Misal kita tipe yang kalau duduk di rumah sukanya yang leyeh-leyeh, atau kita tipe yang duduk harus tegak. Jadi furnitur juga sangat berkenaan dengan personality kita di rumah. How do you spend your life at home,” sambungnya.

Untuk memenuhi kebutuhannya saat berbelanja furnitur, Dian mengaku KATTA Indonesia menjadi pilihannya. Sebab, di sini ia bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya di rumah.

Di sisi lain, Founder of KATTA Indonesia, Yurika Dewi memaparkan bahwa hal inilah yang menjadi asal mula KATTA Indonesia hadir. KATTA Indonesia ingin menjawab setiap kebutuhan masyarakat untuk membeli furnitur yang sesuai dengan rumah mereka.

Oleh sebab itu, Yuri juga menyarankan agar masyarakat tak hanya memikirkan desain saat hendak membeli furnitur. Kegunaan serta kualitas pun perlu menjadi pertimbangan.

"Kalau mau isi sesuatu entah rumah atau apartemen yang pertama itu pasti harus dipikirin. Kita juga nggak bisa sendiri. Karena kita kan nggak paham detail, ukuran, dan lain-lain. Oleh sebab itu di KATTA kita menyediakan furnitur yang custom. Karena setiap furnitur walau bagus, belum tentu tepat di rumah kita,” terang Yuri.