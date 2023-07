Usai Viral dan Dihujat Gegara Makan Bakso Campur Kerupuk Babi, Jovi Adhiguna Menyesal dan Minta Maaf

ERA.id - Influencer Jovi Adhiguna baru-baru ini menuai kritik dan hujatan setelah kedapatan makan bakso dengan kerupuk babi di sebuah restoran yang sudah bersertifikasi halal. Jovi pun meminta maaf atas kelalaian dan kesalahan yang ia perbuat.

Lewat Instagram Story miliknya, Jovi mengakui bahwa dia sudah melakukan tindakan bodoh lantaran mencampur kerupuk babi ke dalam kuah bakso yang sedang ia santap. Hal ini pun menimbulkan kegaduhan di kalangan publik hingga membuat dirinya dihujat netizen.

“Guys aku mau cerita dan minta maaf juga. I’ve done something super stupid kemarin dan bener-bener gak kepikiran sampe ada yg bikin content dan tag aku pagi ini di tiktok,” kata Jovi Adhiguna.

Kemudian Jovi menjelaskan bagimana kronologi dirinya bisa menuai kritikan setelah makan kerupuk babi dengan bakso. Menurutnya, saat itu ia membeli kerupuk babi di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Kemudian, ia bersama rekan-rekannya menyantap bakso A Fung yang juga berada di dalam kawasan Bandara Ngurah Rai. Namun dia mengaku tidak tahu bahwa bakso A Fung sudah bersertifikat halal dan tidak diperkenankan membawa atau mencampur makanan non halal.

“Aku bener-bener gak kepikiran bahwa bakso A Fung itu halal dan aku gak boleh bawa makanan non halal buat digabungin,” jelasnya.

Alhasil, kakak dari Sarah Ayu itu pun meminta maaf atas kecerobohan yang dia lakukan. Jovi mengaku tidak berpikir panjang tentang dampak yang terjadi akibat perbuatannya itu.

“Jadi aku ingin minta maaf dari lubuk hati aku yang terdalam sama pihak yg merasa dirugikan atau terganggu. Aku bener-bener purely salah aku, aku gak mikir panjang, kurang pertimbangan,” akunya.

Selain itu, pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu juga menjamin kejadian serupa tidak akan pernah terulang. Dia menjamin akan lebih peka dengan hal-hal yang menyangkut agama.

“Sekali lagi aku minta maaf yah pada semua pihak yg merasa dirugikan atas keteledoran dan kesalahan aku, this is purely my fault,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jovi Adhiguna mengaku sudah menghubungi pihak restoran terkait tindakannya yang viral itu. Dalam bukti yang dia bagikan, pihak restoran akan membicarakan masalah yang terjadi.

Sebelumnya, Jovi Adhiguna dihujat usai kedapatan menyantap bakso A Fung dengan kerupuk babi yang dia masukkan ke dalam kuah. Aksi itu pun langsung dibagikan ulang oleh akun TikTok pawpawkids dan ramai diperbincangkan.

“Semoga para non-muslim bisa menahan diri untuk ga bawa makanan non halal ke resto yang memang udah certified halal, supaya kami umat islam bisa aman mengonsumsi makanan yang udah digaranksikan halal oleh pihak resto,” tulis akun itu.

Jovi sempat manghapus video tersebut dari unggahannya sebelum akhirnya viral dan menjadi kritik pedas untuk dirinya.