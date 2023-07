Girang Disuguhkan Pisang Saat Konser di Indonesia, Taeyeon SNSD: Luar Biasa!

ERA.id - Penyanyi Kim Tae-yeon atau dikenal dengan Taeyeon yang juga pemimpin grup idola K-pop SNSD atau Girls' Generation mengungkapkan dirinya senang disuguhkan pisang selama konser di Indonesia.

Suguhan ini disajikan menjelang konser "The ODD of LOVE in JAKARTA" yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang pada Sabtu sore. Taeyeon mengungkap ia melihat pisang tersaji di atas panggung konser solo pertamanya di Indonesia itu.

"Aku terharu karena disiapkan dehumidifier di sini. Ada juga pisang di sini, luar biasa. Kemarin dan hari ini aku makan pisang banyak sekali," kata Taeyeon, dikutip Antara.

Taeyeon juga sempat melihat salah satu penggemar atau disapa Sone mengenakan kostum pisang kala berjalan ke bagian kiri panggung untuk menyapa para penggemar yang menonton konser.

"Aku enggak tahu loh sampai ujung sana penuh semua. Ada pisang (penggemar pakai kostum pisang). Enggak kepanasan ya?," kata dia yang kemudian meminta kamera menyorot sang penggemar lalu mengangkat ibu jarinya.

Sebelumnya, dia menyapa para penggemar, memperkenalkan diri, mengungkapkan rasa senangnya karena bisa kembali ke Indonesia dan bahagia karena penggemar bersemangat menikmati konser yang dipromotori Dyandra Global Edutainment itu.

"Aku senang banget semua penggemar bisa menikmati bersama. Aku enggak tahu Sone sebanyak ini di Indonesia. Juga panasnya luar biasa, semangatnya. Kalian menunggu lama sekali ya," tutur pelantun "Fine" itu.

Perempuan yang hanya fokus pada dunia menyanyi selama lebih dari 16 tahun terakhir itu memulai penampilannya dengan membawakan lagu "INVU" yang menjadi lagu utama dalam album penuh ketiganya yang dirilis tahun lalu.

Di tengah jeritan para penggemarnya, dia melanjutkan penampilan dengan dengan lagu-lagu populer lainnya seperti, "Can't Control Myself," "Some Nights" dan "Set Myself On Fire."

Taeyeon sebelumnya pernah tampil di hadapan para penggemarnya di Indonesia melalui gelaran "Countdown Asian Games 2018" bersama Hyoyeon di Jakarta serta SMTOWN Live World III di Jakarta pada tahun 2012 bersama grupnya, SNSD.

Sang penyanyi sebelumnya menggelar konser serupa di Seoul, Korea Selatan selama dua hari yakni 3 hingga 4 Juni 2023 dan dihadiri sekitar 18.000 orang termasuk empat rekannya di Girls' Generation yakni Yoona, Sooyoung, Hyoyeon dan Tiffany. Ini menandai konser solo pertamanya dalam hampir tiga setengah tahun sejak konser solo terakhirnya bertajuk “THE UNSEEN" pada Januari 2020.

Selain di Seoul, Taeyeon juga sempat menggelar konser "THE ODD of LOVE" di Hong Kong, Taiwan, dan Jepang.