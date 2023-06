Pertama Kali Konser Tunggal di Indonesia, Penggemar Malah Larang Beli Tiket Penampilan Taeyeon SNSD, Kenapa?

ERA.id - Penyanyi sekaligus leader SNSD, Taeyeon, akan menggelar konser tunggal pertama di Indonesia tanpa member grupnya. Namun penggemar justru menyarankan agar tidak membeli tiket konser tunggal Taeyeon.

Promotor konser Taeyeon, Dyandra Global Edutainmnet mengonfirmasi kabar bahagia itu untuk SONE (nama penggemar) lewat unggahan resmi di Instagram. Konser bertajuk Taeyeon Concert - The ODD of Love in Jakarta itu akan digelar pada 22 Juli 2023.

“Bersiaplah! SONEs! GIRL’S GENERATION’s TAEYEON akan naik panggung untuk konser resmi pertamanya di JAKARTA. Mari kita datang bersama untuk memberinya cinta kita yang tak terbatas. Catat tanggalnya: Sabtu, 22 Juli 2023,” tulis promotor dalam keterangan.

Konser tunggal Taeyeon ini akan diselenggarakan di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pukul 14:30 WIB. Namun sejauh ini, promotor belum mengungkap detail lebih lanjut terkait konser tunggal Taeyeon, termasuk seat plan dan harga tiket konser.

Sebelum menyambangi Indonesia, Taeyeon lebih dulu menggelar konser tunggalnya di sejumlah negara, seperti Korea Selatan pada 3 dan 4 Juni dan Hong Kong pada 10 Juni 2023. Pelantun “Fine” itu juga akan menyambangi Taiwan pada 24 Juni dan Jepang pada 8 hingga 9 Juli 2023.

Konser tunggal Taeyeon di Indonesia ini pun disambut antusias oleh para penggemar. Namun menariknya, penggemar meminta agar tidak perlu membeli tiket konser Taeyeon di Indonesia. Hal ini lantaran banyak penggemar yang takut tidak kebagian tiket.

“Kata gue mau gausah pada nonton! Lagu2nya jelek masa bayar mahal2 dibikin nangis doang ntar. Dah mending klen nonton konser yang lain aja ntar ya. Sayang duit beneran dah” komentar @soldierjame***.

“PLIS GAIS KONSER TAEYEON SANGAT² TIDAK RECOMMENDED, BUKANNYA HAPPY TPI KALIAN MALAH NANGIS 7 HARI 7 MALEM HABIS DENGER FINE LIVE VERS. IH SUMPAH INI BUKAN BUAT KONSER SENENG², YG ADA KALIAN RUGI DUIT BUAT BELI TISU HABIS DRAWING OUR MOMENTS. DAHLAH GAUSAH NONTON,” kata @dear_din***.

“Pliiiis kasih kesempatan sone jaman bahula dpt tiket uri kid leader,” ujar @ihdu**.

Diketahui Taeyeon terakhir kali tampil di Indonesia pada tahun 2017 saat mengisi acara Countdown Asian Games bersama Hyoyeon. Ia juga sempat menggelar konser Phantasia bersama SNSD tahun 2016 lalu dan SMTOWN World Live Wordl Tour III in Jakarta tahun 2012.