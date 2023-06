Usai Disindir Taeyeon SNSD, Promotor Akhirnya Tambah Hall Konser

ERA.id - Konser Taeyeon SNSD yang bertajuk Taeyeon Concert - The Odd of Love in Jakarta akhirnya menambah hall untuk tempat acara berlangsung. Penambahan ini dilakukan promotor usai Taeyeon SNSD diduga menyindir hal tersebut.

Awalnya konser tersebut akan diadakan hanya satu hall saja, yaitu di hall 5 ICE BSD yang berkapasitas 5.000 orang pada 22 Juli 2023 mendatang.

Setelah menuai kontroversi, hall untuk konser Taeyeon tersebut akhirnya ditambah. Hal ini disampaikan oleh promotor Dyandra Indonesia melalui unggahan di media sosial mereka.

"Setelah berdiskusi terkait tingginya permintaan, dengan ini kami mengumumkan penambahan hall untuk Taeyeon Concert - The Odd of Love in Jakarta," pernyataan promotor pada Jumat (22/6/2023).

Namun, untuk detail tentang jumlah hall yang ditambah belum diinformasikan. Promotor mengatakan bahwa hal ini akan diumumkan di waktu berikutnya.

Sementara itu, kontroversi mengenai konser Taeyeon ini terjadi karena hall yang digunakan hanya satu dan sehari. Penggemar protes akan hal ini karena hall itu dinilai kurang mengingat jumlah penggemar Taeyeon cukup banyak di Indonesia.

Tak hanya itu, Taeyeon juga disebut sempat menyindir mengenai venue yang akan digunakannya untuk konser di Indonesia ini. Ia mengunggah poster konser tersebut dengan menyematkan emoji wajah bingung dan kalimat yang ambigu.

"Konser Taeyeon di Jakarta? Sepertinya kamu tidak mengetahui sesuatu tentang hal ini," tulis Taeyeon SNSD yang diterjemahkan dari bahasa Korea.