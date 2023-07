Dituding Tak Bela Anak Saat Dilecehkan Ayah Tiri, Pingkan Mambo: Terserah Indonesia Saja!

ERA.id - Pingkan Mambo akhirnya buka suara terkait tudingan sang putri, Michelle Ashley, yang menyebut dirinya tidak membela saat mengalami pelecehan seksual. Pinkan mengatakan bahwa ia tidak perlu klarifikasi atas tudingan sang putri.

Pengakuan putri Pinkan Mambo, Michelle Ashley yang dilecehkan oleh ayah tirinya, Steve Wantania ini ramai diperbincangkan. Michelle mengaku suami kedua Pinkan Mambo ini sudah melakukan pelecehan seksual sejak dirinya berusia 12 tahun.

Steve melakukan berulang kali sejak 2018 hingga 2021. Michelle baru berani mengungkapkan kekejian ayah tirinya ke media belakangan ini. Sebab, ia kecewa dengan respon sang ibu yang tidak percaya usai mendengar pengakuannya.

Tak membelanya, Pinkan Mambo malah menyalahkan Michelle atas kejadian tersebut. Michelle mengaku pelantun lagu "Kekasih Yang Tak Dianggap" ini justru membela mantan suaminya tersebut.

Hingga akhirnya, Pinkan Mambo buka suara terkait ramainya pemberitaan anaknya dilecehkan dan dirinya dituding membela Steve Wantania. Perempuan berusia 42 tahun ini menegaskan pengakuan Michelle tak semuanya benar.

Pinkan Mambo menyuruh putrinya untuk mengunci pintu ketika Michelle mengadu telah dilecehkan oleh ayah tirinya. Saat itu, Pinkan Mambo mengaku harus berangkat kerja.

"Beda itu ceritanya, yang mandi itu aku gak tahu yang pertama, terus kejadian lagi itu terakhir-terakhirnya dia takut. Ya (aku bilang) 'kalau takut masuk kunci kamar, karena mami harus kerja'," ujar Pinkan Mambo, dikutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

"Aku bilang (saat ingin) keluar rumah, 'harusnya kan masuk kunci, saya kan harus cari uang'. Nggak mungkin dong saya harus ngurusin gituan, anak saya mau makan apa, susunya segala macam, saya keluar rumah, sampai jual baju," lanjutnya.

Ketika pulang kerja, Pinkan Mambo heran dengan putrinya yang memilih berada di kamar ibunya. Michelle tak menuruti perkataannya untuk tetap berada di dalam kamar.

"Lah pas saya sampai rumah, ngapain dia ada di kamar saya kalo logikanya lagi ketakutan ngapain ada di kamar aku. Dia bilang 'Nggak ada mbak', loh ada banyak mbaknya ada 5 waktu itu, nggak ada kemana mbaknya, kecuali nggak ada mbak, nggak ada yang jagain anak kecil," ucap Pinkan.

Mantan personel Duo Ratu ini bingung dan tidak membela putrinya. Sebab, dirinya tidak ada di lokasi dan tidak tahu siapa yang benar dalam kasus ini.

"Jadi saya bilang saya terserah Indonesia ajalah, saya juga nggak ada di tempat kok, mau bela suami juga nggak tahu kejadiannya, mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya, ya gimana saya mau bela," kata Pinkan.

Pinkan mengungkit kembali sudah membesarkan anak-anaknya tanpa dibantu oleh siapapun. Ketika Michelle menyalahkannya, Pinkan merasa karakternya telah dibunuh.

"Jadi saya udah besarin dia, gedein dia, cari uang buat dia, dia bisa gede itu nggak langsung gede anak itu dikasih makan, dari kecil. Di saat aku susah ada orang-orang mau bantu, saya sendiri, nggak ada bantu, bisa mati-mati deh," paparnya.

"Mangkanya jangan membunuh karakter saya di seluruh Indonesia dengan fitnah saya, itu nggak bener, itu berdosa," tambahnya.

Meski begitu, Pinkan memaklumi sikap Michelle yang menyalahkan ibu kandungnya atas permasalahan itu. Ia tak akan memusuhi Michellle meski sudah menyalahkan dirinya.

"Semuanya itu mama kamu yang urusin, disaat semua orang nggak ada urusan. Saya selalu ada, mau kemana aja saya jemput, ke Amerika juga saya jemput, malah saya yang dikira jahat, biarin lah namanya juga anak kecil, nggak perlulah kita musuhin anak sendiri," imbuhnya.

Unggahan itu ramai dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Pinkan Mambo yang tidak membela Michelle Ashley.

"Gimana sih perasaan Lo kalo anak Lo speak up kek gitu ??? apapun ceritanya anak dulu selamatin baru cari fakta," tulis akun @saripus_*****.

"Nggak mungkin dong saya ngurusin hal begituan???!!!" hallo ibukkk.. Itu anakmu lagi lapor ke dirimu atas ketakutanya karena dilecehkan ayah tirinya. Bukan takut di gigit cicak, bisa-bisanya dianggep sepele begini," komentar akun @triasitafebr****.

"'Nggak mungkin dong kita harus ngurusin gituan, kan saya harus kerja.' Nyepelein your daughter being sexually harrasted? Can you even call yourself a 'mother'?" kata akun @ladiv****.

Di sebuah podcast, Michelle membongkar sebuah fakta yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Kejadian berawal dari 2018, Michelle saat itu masih berusia 12 tahun. Ia mengaku sengaja menutupi aib selama ini karena mendapatkan tekanan dari Pinkan Mambo.

Selain tekanan, Pinkan Mambo kerap menyalahkan sang anak. Bukan memihak ke anak, justru Pinkan Mambo membela mantan suaminya tersebut. Michelle menceritakan kronologi dirinya alami pelecehan dari sang ayah tiri. Kala itu, Pinkan Mambo sedang bekerja dan tidak ada di rumah. Michelle berpikir bahwa di rumah hanya ada adik dan kakaknya saja.

Usai keluar dari kamar mandi, Michelle hanya mengenakan handuk. Lalu, ia pergi ke kamar Pinkan Mambo, sebab pakaiannya berada di sana. Tetapi, ia terkejut lantaran sang ayah tiri berada di kasur. Disitulah, Michelle mengalami pelecehan seksual dari ayah tirinya. Usai dilecehkan ayah tirinya, Michelle merasa syok dan depresi.