Profil Fabienne Nicole, Pemenang Miss Universe Indonesia 2023

ERA.id - Setelah ajang kecantikan Miss Universe 2023 digelar, profil Fabienne Nicole Groeneveld dicari-cari oleh banyak orang. Ada sebanyak 30 finalis yang mengikuti ajang kecantikan Miss Universe tahun ini. Selanjutnya, secara teknis dilakukan kurasi dan tersisa 15 besar hingga pada akhirnya pemenang Miss Universe Indonesia 2023 diumumkan.

Nama Fabienne Nicole menjadi perhatian publik, lantaran dirinya yang ditetapkan sebagai pemenang dan berhak menyandang mahkota Miss Universe Indonesia tersebut. Simak profil Fabienne Nicole selengkapnya di bawah ini.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang pada ajang Miss Universe Indonesia 2023 pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 3 Agustus 2023 kemarin, Fabienne Nicole akan berangkat ke El Salvador mewakili Indonesia ke ajang Miss Universe 2023 pada November 2023.

Fabienne Nicole (Foto: Youtube @HectorCermeno)

Latar belakang Fabienne Nicole

Nicole dilahirkan di Spojkenisse, Belanda, pada 27 Desember 1999. Wanita berzodiak Capricorn ini ternyata adalah anak dari Natalia Tanudjaja, Direktur Utama MNC Land. Sang ibu dikabarkan akan maju sebagai bakal calon legislatif dari Partai Perindo, Jawa Timur. Adapun ayah Nicole berasal dari Belanda.

Ia pernah menempuh pendidikan dan menjadi alumni dari beberapa universitas bergengsi seperti:

- Universitas Pelita Harapan, Bachelor in International Business Management, tahun 2019.

- University of New South Wales, Master in Business Administration.

- Australian Graduate School of Management (AGSM), lulus pada 2021.

Karier di kontes kecantikan

Kontes Miss Universe Indonesia 2023 ternyata bukanlah ajang kecantikan pertama yang diikuti oleh Fabienne Nicole. Pada tahun 2018, dia tercatat pernah mengikuti kontes Miss Global Indonesia dan berhasil menjuarai kontes tersebut serta mewakili Indonesia di ajang Miss Global 2018 di Filipina.

Dalam ajang tersebut, nama Nicole masuk dalam 20 besar. Nicole juga berhasil menyabet penghargaan Best in Evening Gown dan Miss Photogenic.

Sementara itu, pada ajang Miss Universe 2023, Nicole tidak hanya membawa pulang mahkota sebagai Miss Universe, melainkan juga membawa pulang penghargaan Miss Confidently Beautiful. Cemerlang, bukan?

Aktif dalam kegiatan sosial

Selain aktif dalam kegiatan di kontes kecantikan, Nicole ternyata juga aktif dalam kegiatan sosial. Nicole dikabarkan ikut aktif mengampanyekan Save the Animals. Ia diketahui tergabung dalam Surabaya Animal Care Community yang bekerja sama dengan Dog Meat Free Indonesia.

Bersama organisasi tersebut, Nicole menyosialisasikan larangan perdagangan dan pemotongan anjing sebagai daging konsumsi di Indonesia.

Selain aktif dalam kegiatan tersebut, ia juga cukup mahir untuk mengampanyekan pemanfaatan teknologi yang positif. Dalam sesi terakhir tanya jawab Miss Universe 2023, Nicole mengungkapkan bahwa teknologi dapat membantu orang-orang untuk saling berkomunikasi, menerima inspirasi, dan mengasah kreatifitas.

Tidak hanya itu, Nicole juga disebut-sebut memiliki kepedulian dengan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ia bahkan mendirikan organisasi peduli KDRT, yang dinamakan Empower Now.

Demikianlah ulasan tentang profil Fabienne Nicole, pemenang Miss Universe Indonesia 2023.

