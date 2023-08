Sudah Putus, Billie Eilish Ceritakan Hubungannya dengan Jesse Rutherford Saat Ini yang Tak Biasa

ERA.id - Belum lama ini Billie Eilish blak-blakan mengenai hubungan asmaranya dengan Jesse Rutherford yang sudah berakhir. Perwakilan Billie mengatakan bahwa keduanya sudah berpisah dengan baik, kurang setahun dari resmi berpacaran.

"Kami memberikan konfirmasi bahwa memang (Billie dan Jesse) telah berpisah baik-baik dan masih berteman hingga sekarang," kata perwakilan Billie Eilish dilansir dari Page Six.

Mengenai hubungannya kini dengan Jesse, Billie sendiri pun mengaku bahwa mereka menjalin dengan berteman kembali. Ia mengatakan bahwa Jesse adalah seorang teman yang baik.

"Jesse?" tanya penggemar di sesi tanya jawab Instagram.

"Kami berteman, teman yang sangat baik, dia selamanya my homie (teman satu kumpulan)," jawab Billie Eilish.

Lebih lanjut, Billie juga menjawab pertanyaan menggemar yang penasaran apakah dirinya kini sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Billie pun menegaskan bahwa ia saat ini masih sendiri.

"Are you dating anyone?" tanya penggemar lainnya.

"NO SIIRRRRR (tidak)," tegas Billie Eilish.

Sementara itu, Billie Eilish dan Jesse Rutherford sendiri perdana tertangkap berkencan saat berada di Los Angeles, Amerika Serikat, akhir tahun 2022 lalu. Saat itu keduanya tak segan mengumbar kemesraan, hingga netizen sempat mencibir perbedaan usia mereka yang mencapai 10 tahun.