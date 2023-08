Berani Go Public dengan Calon Suami, Larrisa Chou Minta Izin Nikah Lagi ke Anak

ERA.id - Larrisa Chou akhirnya berani go public dengan calon suaminya. Lewat unggahan terbarunya, mantan istri Alvin Faiz ini meminta izin untuk menikah lagi ke anaknya, Muhammad Yusuf Alvin Ramadhan.

Perempuan berhijab ini membagikan foto dirinya bersama Yusuf dan calon suaminya itu. Ketiganya terlihat saling menggandeng dan mengenakan pakaian dengan warna senada.

Akan tetapi, Larissa tidak menampilkan wajah maupun identitas dari calon suaminya.

Larissa Chou dan calon suami (Foto: Instagram/@larissachou)

Di bagian caption-nya, Larissa meminta izin kepada Yusuf karena dirinya akan dibawa oleh seorang pria. Ia meminta izin kepada sang anak untuk menambah sosok pria dalam keluarga kecilnya.

"Anak ku, mamah ijin membawa seseorang ya," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @larissachou.

Lebih lanjut, ia pun meyakinkan Yusuf bahwa pria itu tak akan merebut kasih sayangnya kepada sang anak semata wayang.

"Dia tidak akan mengambil kasih sayang yang tadinya penuh untukmu, tapi sebaliknya dia akan menambahkan. Boleh?" lanjutnya.

Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka ikut berbahagia usai Larissa memberikan kode akan menikah lagi.

"MasyaAllah ikut bahagia liatnya," tulis Ririe Fairus.

"Sayaaaang. Maasyaa Allah Tabarakallah, semangaat ikut bahagiaaaa," komentar Indadari.

"MasyaAllah so happy for you ci," kata Elsya Sandria

Seperti diketahui, pasca bercerai dengan Alvin Faiz, Larissa hidup berdua bersama anaknya. Sementara Alvin, sudah menikah lagi dengan Henny Rahman.