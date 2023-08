Tegaskan Indra Bekti Berzina November 2022, Ibunda Aldilla Jelita Doakan Tidak Kena AIDS: Laki-laki Gila

ERA.id - Ibunda Aldilla Jelita, Marjam Abdurahman merasa geram dengan keputusan putrinya untuk rujuk dengan Indra Bekti. Ia menyebut sang presenter berzina pada November 2022 dan mendoakan putrinya tidak terkena AIDS.

Di hadapan awak media, Marjam menyinggung Indra Bekti dengan dosa kaum Nabi Luth. Secara terang-terangan, Marjam menyebut pria berusia 45 ini jahat dan gila kepada Aldilla Jelita.

Marjam menuding Indra Bekti melakukan zina pada November 2022, sebelum mengalami pendarahan otak dan harus menjalani operasi. Marjam menyebut bintang film Cinta 24 Karat ini sebagai pria yang jahat dan gila.

"Bulshit (Dilla obat pelipur lara), kenapa waktu bulan November tahun 2022 dia tidak ingat waktu melakukan zina," ujar Marjam, dikutip dari akun TikTok @ninimihairani.

Lebih lanjut, Marjam mengatakan perempuan kerap disapa Dilla ini hidup bagaikan robot, karena tak menyapa ibu kandungnya usai bercerai dengan Indra Bekti.

Marjam (Foto: TikTok/@Ninimihairani)

"Kenapa pelipur lara si Dilla? Bulshit, supaya undercover Bekti 'i’m a good guy, i’m a normal guy'. I have 2 children but bulshit, you can fight me bekti," tuturnya.

Marjam juga kesal lantaran Dilla tidak perbolehkan dirinya berkomunikasi dengan sang cucu selama 3 bulan. Ia mengaku sakit hati dengan perbuatan Dilla.

"Buat saya sakitnya luar biasa, saya kehilangan anak tidak sakit, tapi kalau cucu saya merasa ya Allah ini anak kecil belum tahu apa-apa," paparnya.

Lalu, Marjam tak habis pikir dengan Dilla yang membeberkan alasan cerai dengan Indra Bekti kepada anak-anaknya. Diduga Dilla sempat menguggat cerai karena Indra Bekti masih menyukai sesama jenis.

"Tapi the stupid think for Dilla. She tells, dia dia mengatakan reason kenapa dia cerai, karena bapaknya 'itu' ke anak-anak. Sampai anak-anaknya tahu, crazy atau nggak si Dilla, mestinya dia silent kan," bebernya.

"Kalau dia punya rencana mau balik lagi dengan laki-laki gila ini mestinya rahasianya jangan dibuka dong. Anak-anak dua tahu kenapa si Bekti itu," lanjutnya.

Marjam merasa keputusan Dilla untuk rujuk dengan Indra Bekti bisa membawanya ke pintu neraka. Apalagi, sang ibunda sering menangis melihat perilaku serta keputusan Dilla untuk kembali berumah tangga dengan Indra Bekti.

"Dilla suka bangga. Berarti sudah siap udah pintu kunci neraka, itu saja. Berarti dia sudah pegang kunci neraka, karena kalian semua Islam kan. Seorang anak meneteskan sampai ibunya meneteskan, sudah sebulan saya sakit," imbuhnya.

"Karena ini cobaanku berikan aku kekuatan. Jika memang ini aib buat si Dilla dan Bekti, tunjukkan aibnya. Biar saya melihat Al-Quran itu nyata. Al-Quran itu bukan dongeng. Jadi manua tahu kalau dia bikin durjana, azab dia, saya mau lihat azabnya sampai mana," lanjutnya.

Marjam juga mengucapkan selamat kepada Dilla karena berhasil rujuk dengan Indra Bekti. Ia mendoakan agar putrinya tidak terkena AIDS.

"Congratulations buat Dilla. You already kill me and Bekti you robbed my daughter (Kamu sudah membunuhku dan Bekti kamu merampok putriku). Terus InsyaAllah nggak kena penyakit AIDS saja," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan dukungan penuh untuk Marjam yang menolak putrinya rujuk dengan Indra Bekti.

"Ini baru mama keren, mama hebat, bukan asal membela anaknya dan kelihatan banget terlukanya beliau karena saking kecewanya dengan anaknya," komentar akun @nati*****

"Kelihatan smart banget ibunya, semoga anaknya disadarkan," tulis akun @nab.nabil*******

"Pemikirannya keren nih oma oma." kata akun @ninkarfi****

Indra Bekti dan Aldilla Jelita memutuskan untuk menikah lagi alias rujuk. Bahkan, pasangan ini menggelar syukuran remarry atau rujuk mereka di Pave Bistro, Kebayoran Baru, aJakarta Selatan pada Jumat (25/8/2023). Acara syukuran rujuk ini digelar secara tertutup.

Sebelumnya, Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi bercerai pada Senin (17/3/2023). Perceraian keduanya sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dalam perceraian Indra Bekti dan Aldila ini tidak ada perebutan harta gono-gini. Namun, hak asuh anak mereka jatuh ke tangan Aldila Jelita sebagai seorang ibu.

Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti pada Februari 2023 lalu, tak lama setelah Indra pulih dari pendarahan otak. Faktor masalah yang kerap berulang dan perbedaan prinsip menjadi pemicu perceraian mereka.