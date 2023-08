Akui Kena Tipu Muslihat Menantu, Ibu Aldilla Jelita Pergoki Kejahatan Indra Bekti dari Handphone

ERA.id - Ibu Aldilla Jelita, Marjam Abdurahman mengaku kena tipu muslihat dari sang menantu, Indra Bekti. Bahkan, ia membocorkan rahasia sang presenter ada di handphone. Hal itu jadi pemicu perempuan yang kerap disapa Dilla ini menguggat cerai sang suami.

Marjam menentang keras putrinya rujuk dengan Indra Bekti. Menurutnya, bintang film Cinta 24 Karat ini sudah menghancurkan masa depan Dilla akibat ulahnya yang diduga saat itu berselingkuh kembali dengan pria pada November 2022.

"Nggak ada bekas-bekas Bekti di rumah itu. Manusia ini sudah berbuat durjana," ujar Marjam, dikutip dari akun Instagram @lambe_turah.

Selama 13 tahun, Marjam menegaskan dirinya dan Dilla tertipu dengan perilaku Indra Bekti. Apalagi, ia sebenarnya sudah menganggap pria berusia 45 tahun ini sebagai anak kandung sendiri.

"Bukan Dilla saja yang tertipu di sini. Saya (juga) tertipu. 13 tahun saya disitu mengabdi, you are mind, Bekti ibunya sudah meninggal, Bekti itu adalah anak-anak laki saya," bebernya.

Marjam mengatakan sudah mendidik Dilla supaya menjadi istri sekaligus ibu yang baik. Namun, keputusan Dilla untuk rujuk dengan Indra Bekti membuatnya kaget dan syok.

"Dilla apalagi permata hati saya. Saya mendidik Dilla supaya to be a good wife, good mother. But, dia (mau rujuk) i'm shock," paparnya.

Marjam ungkap semua rahasia kekejian Indra Bekti ada di ponselnya. Menurutnya, Tuhan memberikan petunjuk untuk membongkar semua aib Indra Bekti ketika Dilla mengecek ponselnya.

"That happened, Allah kasih jalan. Handphone-nya Bekti ter-block. Setelah di-block dibuka, di situ rahasianya Bekti ada di handphone!" imbuhnya.

"Terbuka semua si Dilla saat itu walaupun lakinya dia marah besar, ya kan. Karena rahasia (jahat) ada di situ. Bekti ditanya, (dia jawab) yes," tambahnya.

Setelah mengetahui aib Indra Bekti, Dilla langsung mendatangi rumah sang ibunda sembari menangis-nangis. Setelah itu, Dilla memutuskan untuk bercerai dengan Indra Bekti.

"Dilla satu hari, satu malam dia tidak pulang, hari ke besoknya dia baru datang malam-malam, nangis 'mami', 'whats wrong?'," ungkapnya.

"Karena dia bilang ngakunya ke operasi, by the way tidak. Dia nginap di rumah temannya bahwa dia menyelesaikan masalah ini, and then dia bilang 'Malam ini, detik ini juga panggil lawyer, saya mau bercerai,'" lanjutnya.

Marjam Abdurahman merasa geram dengan keputusan putrinya untuk rujuk dengan Indra Bekti. Ia menyebut sang presenter berzina pada November 2022 dan mendoakan agar tidak terkena AIDS.

Marjam menyinggung Indra Bekti dengan dosa kaum Nabi Luth. Bahkan, Marjam menyebut jika menantunya itu sebagai penjahat kelamin dan sudah diazab Allah saat mengalami pendarahan otak pada Desember 2022 silam.

Secara terang-terangan, Marjam menyebut Indra Bekti adalah pria jahat dan gila kepada Aldilla Jelita. Selain itu, Marjam tak setuju putrinya rujuk karena merasa sang presenter membawanya ke neraka.

Sementara itu, Indra Bekti dan Aldilla Jelita memutuskan untuk menikah lagi alias rujuk. Bahkan, pasangan ini menggelar syukuran remarry atau rujuk mereka di Pave Bistro, Kebayoran Baru, aJakarta Selatan pada Jumat (25/8/2023). Acara syukuran rujuk ini digelar secara tertutup.

Sebelumnya, Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi bercerai pada Senin (17/3/2023). Perceraian keduanya sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Faktor masalah yang kerap berulang karena perbedaan prinsip menjadi pemicu perceraian mereka.