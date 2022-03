Selena Gomez Bantah Jalin Hubungan dengan Pengusaha Zen Matoshi

ERA.id - Penyanyi Selena Gomez menepis rumor yang mengarah kepada dirinya. Gomez membantah dia memiliki hubungan dengan Zen Matoshi.



Rumor asmara itu datang setelah sebuah foto Gomez dan pengusaha Zen Matoshi dan seorang teman dari acara Dua Lipa di Madison Square Garden tersebar di hari Selasa (1/3/2022). Foto itu pun langsung menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar hingga memicu rumor asmara.



Tetapi seorang sumber membantah tegas pelantun "Lose You to Love Me" memiliki hubungan denagn Matoshi. Sumber itu menyebut Gomez baru saja bertemu dan berkenalan dengan Matoshi di acara itu.



