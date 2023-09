Kim Bum Ungkap Rahasia Dalami Peran, Lakukan Riset Sesuai Karakter

ERA.id - Kim Bum mengungkapkan bahwa ia memiliki cara sendiri untuk mendalami peran saat membintangi drama dan film. Ia biasanya akan melakukan berbagai riset yang sesuai dengan karakter yang diperankan.

Saat memerankan karakter dokter di Ghost Doctor, Kim Bum belajar langsung di rumah sakit dengan dokter bedah. Ia belajar bagaimana melakukan bedah atau operasi layaknya mahasiswa kedokteran lainnya.

"Jadi waktu memerankan peran dokter di Ghost Doctor, sudah pada tahu ya, itu saya belajar di rumah sakit, dari dokter bedah. Aku ikut melihat bagaimana caranya membedah, seperti murid murid lainnya yang belajar juga," ungkap Kim Bum saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/9/2023).

Ketika membintangi drama Tale of the Nine Tailed, Kim Bum melakukan riset dengan menonton dokumenter serigala untuk mendalami peran. Ini dilakukan karena pada drama tersebut Kim Bum berperan sebagai manusia serigala.

"Waktu di Nine Tailed saya sampai menonton dokumenter mengenai serigala, biar tahu pergerakan serigala seperti apa, supaya bisa memerankannya dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Kim Bum mengaku tidak bisa memilih peran mana yang menjadi favoritnya selama berkarier. Ia menganggap semua peran memiliki tempat spesial di hatinya dan juga para penggemar.

"Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Kalau secara pribadi susah untuk memilih karena semua peran itu tidak bisa dilupakan dan semua peran itu fans pada suka dan mendukung. Jadi tidak bisa memilih," pungkas Kim Bum.