Tes DNA Kembali Diungkit, Denny Sumargo Ancam Verny Hasan Jika Bikin Olivia Allan Nangis

ERA.id - Denny Sumargo dibuat geram akan aksi DJ Verny Hasan yang kembali mengungkit masalah pengakuan anak dan meminta tes DNA ulang. Denny merasa dirugikan karena hal ini yang membuatnya melaporkan Verny Hasan, hingga memberi ancaman.

Ancaman tersebut diberikan Denny Sumargo karena mengingat dirinya kini sudah memiliki istri, yakni Olivia Allan. Ia khawatir dampak masalah tes DNA yang kembali diungkit ini membuat Olivia bersedih.

Meskipun Olivia Allan saat ini kerap bersikap tegar, Denny Sumargo mengaku tak rela jika sang istri menangis suatu hari nanti karena masalah tersebut. Denny pun mengancam akan mencari Verny Hasan jika Olivia Allan nantinya menangis.

“Lo mau serang gue dengan apa pun di dunia ini, dengan pengalaman hidup gue, berkali-kali gue mati, gue nggak akan mundur, gue mungkin nggak akan mengeluarkan air mata,” tutur Denny Sumargo di YouTube KinosGina.

“Tapi kalau gue lihat istri gue dengan ketangguhannya menangis, satu tetes air mata saja, I will find you, I will come to your place, and you will regret everything you have done,” tegasnya.

Kemudian Denny Sumargo mengungkapkan kondisi terkini Olivia Allan pasca tes DNA kembali diungkit. Ia mengatakan bahwa Olivia bersikap tenang dan mendukung, bahkan selalu mengingatkan Denny untuk tetap kuat.

“Dalam kondisi gini, dia tuh malah ‘sayang kamu jangan sakit, kamu jaga kesehatan, jaga makan’. She doesn’t even care about her own feeling,” pungkas Denny Sumargo.