Resmi Cerai dengan Inge Anugrah, Ari Wibowo: New Chapter Has Begun

ERA.id - Ari Wibowo akhirnya resmi bercerai dengan Inge Anugrah pada Rabu (13/9/2023). Usai resmi bercerai, Ari Wibowo pun mengunggah hasil putusan di Instagramnya dan mengaku akan tetap menjaga hubungan baik dengan Inge Anugrah.

"Terima kasih teman-teman yang sudah turut mendoakan demi kebaikan kami sekeluarga selama proses ini berlangsung. Tali silahturahmi tentunya tetap akan terjaga dengan baik di antara kita," tulis Ari Wibowo.

Hasil keputusan pengadilan menyatakan hak asuh anak jatuh ke tangan Ari Wibowo sepenuhnya. Meski demikian, Inge Anugrah tetap diizinkan untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan kedua anaknya selama diketahui oleh Ari dan tidak mengganggu kegiatan sekolah.

Aktor berusia 52 tahun itu juga meminta doa agar dirinya dan Inge bisa bekerja sama dalam membesarkan anak mereka meski sudah bercerai.

"Doakan aku juga ya agar bisa menjadi ayah yg baik & bertanggung jawab utk mereka. Doakan Inge agar sukses dengan karier barunya dan kita bisa co-parenting dengan baik ke depannya walaupun dari atap yg berbeda," tuturnya.

Kemudian Ari Wibowo mengatakan bahwa babak baru dari hidupnya telah dimulai pasca bercerai dengan Inge Anugrah. Ia mengaku akan fokus pada anaknya dan karier ke depannya.

"A new chapter has begun, focusing on my boys, career & life," pungkas Ari Wibowo.