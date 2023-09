Usai Mungut Sampah Hingga Pelayan, Attitude Cinta Kuya Jualan Makanan di Los Angeles Dibanjiri Pujian

ERA.id - Cinta Kuya kini menjadi sorotan netizen. Setelah memungut sampah hingga menjadi pelayan di restoran, kini aksi putri Uya Kuya dan Astrid berjualan makanan di Los Angeles, Inggris dibanjiri pujian.

Cinta Kuya berada di Los Angeles lantaran tengah berkuliah di Pasadena City College, Los Angeles, California. Selain kuliah, Cinta Kuya juga bekerja part time di restoran sebagai pelayan, tukang cuci piring hingga memungut sampah bekas.

Dalam video yang dibagikan di Instagram Uya Kuya, Cinta Kuya terlihat berjualan dalam bazar di Los Angeles. Dengan teman-temannya, gadis berusia 19 tahun ini menjual makanan khas Indonesia.

Uya Kuya mengajak netizen yang berada di Los Angeles agar datang ke stand tersebut. Uya Kuya menyebut stand itu menjual berbagai makanan khas Indonesia, mulai dari nasi tumpeng, nasi bakar, es doger, gudeg, es doger, ayam kremes hingga jajanan lainnya.

"Yuk datang ke stand Java Spoon x Uya Kuya. Cin hari ini laku apa Cin? Banyak hari ini?" kata Uya Kuya, dikutip dari akun Instagram @king_uyakuya.

"Banyak," jawab perempuan bernama lengkap Cinta Rahmania Putri Khairunnisha sembari melayani para pelanggan.

Uya Kuya mengungkapkan banyak makanan yang sudah habis lantaran banyak yang rindu makanan khas Indonesia.

"Nasi bakar tinggal segini, tadi banyak banget. Ayo diborong-borong, diborong-borong," ucap Uya Kuya.

Saat memberikan makanan ke pelanggan, Uya Kuya berkali-kali mengucapkan terima kasih.

"Terimakasih, maaf pak terimakasih terimakasih," tutur Cinta Kuya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai memuji sikap Cinta Kuya yang dianggap tidak gengsi berjualan makanan di Los Angeles.

"Cinta ini nggak gengsian biarpun anak artis good job Cin," komentar akun @bu***_***

"Didikan orang tua yang sangat hebat banget. Tumbuh jadi anak yang cantik pinter cerdas juga mandiri. Attitude juga sopan santunnya sangat hebat. Sehat-sehat selalu ya cinta dan sukses terus," tulis akun @nuna_le****

"Masya allah kakak cinta rajin banget sehat nggak punya capek ada aja yang di kerjain gemess." kata akun @ayu_friana_suba****

Sebelumnya, Cinta Kuya memunguti sampah botol bekas demi menghasilkan uang. Ia rela membuang gengsinya walau orang tuanya, Uya Kuya dan Astrid dikenal kaya raya. Ia memulung sampah botol plastik dan kaleng dari lingkungan sekitar. Cinta Kuya mengungkap sampah-sampah yang sudah diambil akan didaur ulang supaya menghasilkan uang. Menurutnya, sampah botol kaca dan kaleng memiliki nilai jual cukup tinggi.

Selain itu, Cinta Kuya juga memilih pekerjaan sebagai pelayan dan tukang cuci piring di AS karena ingin mandiri saat tinggal di negeri orang. Ia tertarik bekerja part time sebagai tukang cuci piring di Amerika Serikat, karena gajinya lumayan besar sekitar 17 dollar AS per jam. Bila dirupiahkan, gaji Cinta per hari bisa menembus Rp2 jutaan.