Buang Gengsi Walau Orang Tua Kaya Raya, Viral Cinta Kuya Punguti Botol Bekas Demi Hasilkan Uang

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video Cinta Kuya yang memunguti botol bekas demi menghasilkan uang. Ia rela membuang gengsinya walau orang tuanya, Uya Kuya dan Astrid dikenal kaya raya.

Perempuan bernama lengkap Cinta Rahmania Putri Khairunnisha ini diketahui tengah berkuliah di Amerika Serikat, tepatnya di Pasadena City College, Los Angeles, California. Selain kuliah, Cinta Kuya juga bekerja part time di restoran sebagai pelayan dan tukang cuci piring di AS.

Selain menjadi pelayan dan tukang cuci piring, gadis berusia 19 tahun ini memulung sampah botol plastik dan kaleng dari lingkungan sekitar di AS. Hasil uang tersebut akan dijadikan tabungan untuk Cinta Kuya.

Cinta Kuya mengungkap sampah-sampah yang sudah diambil akan didaur ulang supaya menghasilkan uang. Menurutnya, sampah botol kaca dan kaleng memiliki nilai jual cukup tinggi.

"Ini buat didaur ulang jadi bisa menghasilkan duit. Ini bisa menghasilkan 25 per pounds, yang paling mahal itu beling ya, beling sama kaleng, bahkan bisa sampai 1 dolar" kata Cinta Kuya, dikutip dari Instagram @rumpi_gosip.

"Dan ini juga bukan botolnya sendiri tapi ngambil dari tetangga yang dibuang-buangin di depan, yang tetangga buang, ama dia diambil-ambilin biar jadi duit. Nggak apa-apa Cin, dari duit kecil bisa beli rumah di BLN, tetanggan sama Will Smith," timpal Uya Kuya.

Aksi yang dilakukan Cinta Kuya menuai perhatian netizen. Mereka ramai-ramai memuji Cinta Kuya yang rela memulung sampah milik tetangganya untuk menghasilkan uang.

"Keren sih, biarpun ortunya mampu, dia masih mau kerja keras buat cari uang sendiri, gak gengsi kumpulin botol bekas, apalagi dia perempuan, hebat banget luar biasa," tulis akun @srid****.

"Bener* katanya keliatan punya atitude ni anak semoga sukses selalu yah," kata akun @novitathamrin.****.

"Kerennn bangettt bangga banget pasti punya anak kaya Cinta," komentar akun @rhizk****.

Selain itu, Cinta Kuya juga memilih pekerjaan sebagai pelayan dan tukang cuci piring di AS karena ingin mandiri saat tinggal di negeri orang. Ia tertarik bekerja part time sebagai tukang cuci piring di Amerika Serikat karena gajinya lumayan besar sekitar 17 dollar AS per jam. Bila dirupiahkan, gaji Cinta per hari bisa menembus Rp2 jutaan.