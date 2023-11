Cinta Kuya Rela Nggak Makan Gegara Sisa Saldo Rp47 Ribu, Uya Kuya Langsung Syok: Ngaco Anak Gue

ERA.id - Kehidupan Cinta Kuya selama menempuh pendidikan di Los Angeles, Inggris dibanjiri pujian. Sebab, dirinya rela melakukan berbagai pekerjaan demi menyambung hidup. Kini, Uya Kuya memergoki saldo putrinya hanya tersisa Rp47 ribu rupiah.

Saat Uya Kuya tinggal sementara di Amerika Serikat, kader PAN ini kaget sekaligus syok lantaran sisa saldo tabungan Cinta Kuya hanya 3 dolar atau Rp47 ribu rupiah. Sebab, ia heran anaknya tak memberitahukan bahwa uangnya sudah habis.

Meski uangnya sudah mau habis, Uya Kuya heran lantaran gadis berusia 19 tahun ini tak mau memberitahu keluarga. Hal ini terungkap saat Cinta Kuya mencoba merahasiakan informasi tersebut dari keluarganya.

"Ya ampun Cinta, saldo tinggal 3 dolar. Ini serius? Kamu kenapa ngga bilang papa?" kata Uya Kuya, dikutip dari unggahan video akun TikTok @king.uyakuya.

"Ngapain aku bilang?" kata Cinta Kuya.

"Ya bilang papa transfer," jawab Uya Kuya.

Saldo Cinta Kuya (Foto: TikTok/@king.uyakuya)

Cinta Kuya tak mau memberitahukan hal ini kepada orangtua. Sebab, ia merasa orangtuanya masih sibuk mengurus banyak hal. Ia merasa hatinya menjadi janggal jika tiba-tiba meminta uang.

"Tapi, kan papa banyak going on something. Papa kan lagi pusing sama keadaan eyang, terus belum lagi yang ada di Indonesia, papa nggak bisa balik ke Indonesia," paparnya.

Mendengar hal itu, pria berusia 48 tahun ini meminta anaknya supaya tidak boleh melakukan hal itu lagi. Ia merasa khawatir saldo anaknya sisa Rp47 ribu dan harus bertahan hidup di negeri orang.

"Iya papa transfer, jangan 3 dolar, at least 100 dolar di tabungan," bebernya.

"Ngomong sama papa, Cin, jangan kayak gitu ah. Kalau ngga ada uang, ngga boleh ngga ngomong," lanjutnya.

Bahkan, Uya Kuya tak habis pikir dengan Cinta Kuya yang bisa bertahan hidup dengan sisa bulanan sebesar Rp47 ribu. Cinta mengaku rela tidak makan dan hanya minum air putih saja.

"Gimana caranya kamu setiap hari makan di kampus?" tanya Uya Kuya.

"Balik ke rumah makan yang ada atau nggak minum air putih," jawab Cinta Kuya.

"Ngaco anak gue ini," timpal Uya Kuya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memuji Cinta Kuya yang dianggap mandiri.

"Suka banget sama Cinta Kuya, semandiri itu," komentar akun @luh****

"Berarti dia anak yang bersyukur, udah tinggal di luar negeri, dibiayain kuliahnya dikasih tempat tinggal, gw juga akan jadi kayak Cinta," tulis akun @movie****

"Ya ampuuunn Cinta, emang mandiri banget salut banget sama Cintaa." lanjut akun @ria*****03

Sebelumnya, aksi Cinta Kuya memunguti sampah botol bekas demi menghasilkan uang menjadi sorotan. Ia rela membuang gengsinya walau orang tuanya, Uya Kuya dan Astrid dikenal kaya raya.

Ia memulung sampah botol plastik dan kaleng dari lingkungan sekitar. Cinta Kuya mengungkap sampah-sampah yang sudah diambil akan didaur ulang supaya menghasilkan uang. Menurutnya, sampah botol kaca dan kaleng memiliki nilai jual cukup tinggi.

Selain itu, Cinta Kuya juga memilih pekerjaan sebagai pelayan dan tukang cuci piring di AS karena ingin mandiri saat tinggal di negeri orang. Ia tertarik bekerja part time sebagai tukang cuci piring di Amerika Serikat, karena gajinya lumayan besar sekitar 17 dollar AS per jam. Bila dirupiahkan, gaji Cinta per hari bisa menembus Rp2 jutaan.

Cinta Kuya juga kedapatan tengah berjualan makanan khas Indonesia di Los Angeles, Inggris. Uya Kuya mengajak netizen yang berada di Los Angeles agar datang ke stand tersebut. Banyak netizen ramai-ramai memuji sikap Cinta Kuya yang dianggap tidak gengsi dan dewasa.