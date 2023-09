Mengenal Profil Adrian Stoica dan Hurricane, Juara America’s Got Talent 2023

ERA.id - Putri Ariani, penyanyi asal Indonesia, hanya berhasil duduk di posisi keempat America’s Got Talent 2023. Gelar juara didapatkan oleh Adrian Stoica and Hurricane, tempat kedua ada pesulap Anna DeGuzman, tempat ketiga diduduki penari Murmuration, dan tempat kelima ada tim akrobat Ramadhani Brothers.

Hasil tersebut berdasarkan voting yang diumumkan dalam result show yang disiarkan pada Kamis (28/9/2023) pagi waktu Indonesia. Menjadi jawara ajang pencarian bakat Amerika, profil Adrian Stoica dan Hurricane lantas menarik perhatian masyarakat.

Mengenal Profil Adrian Stoica dan Hurricane

Penampil duo ini berasal dari Turin, Italia. Adrian Stoica adalah pria 45 tahun, sedangkan Hurricane adalah anjing peliharaannya. Dilansir NBC, Adrian Stoica bukan sekadar pemelihara anjing. Dia adalah pelatih anjing yang kerap memberikan pelatihan trik dengan mainan berbentuk cakram (frisbee). Stoica sudah pernah mendapatkan enam gelar dalam Disc Dog World Championship.

Track record di bidang pelatihan anjing sudah sangat bagus. Dia juga pernah mengadakan seminar di California, Texas, dan Belanda untuk membantu para pemilik anjing melatih peliharaan mereka. Selama delapan tahun dia melakukan aksi bersama anjingnya, Hurricane.

America’s Got Talent (AGT) bukan satu-satunya ajang pencarian bakat yang pernah diikuti. Pada 2017, mereka berudua mencapai babak semifinal Italia's Got Talent. Pada 2018 dan 2022, Stoica dan Hurricane mengikuti Rumania's Got Talent.

Hurricane adalah anjing ras border collie betina. Dia lahir di Romania pada 2014. Dilansir CooPWB, Hurricane pernah menjalani masa sulit sebab dia ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya.

Beruntung, Hurricane bertemu Stoica. Tak hanya mendapatkan perawatan yang baik, Hurricane bahkan terlibat dalam banyak pertunjukan dan acara penghargaan. Beberapa kompetisi yang pernah diikuti oleh pasangan ini adalah Ham Talent, Italia’s Got Talent, IUmor, dan Romanii Au Talent.

Hurricane adalah anjing yang cerdasa dan tangkas. Dia mampu melakukan berbagai trik pertunjukan, seperti berputar-putar mengelilingi lingkaran, bermain halang rintangan rumit, dan menari selaras bersama Stoica.

Hurricane bukan satu-satunya anjing yang dipelihara oleh Stoica. Di rumahnya, Stoic juga merawat sembilan anjing lain serta dua ekor kucing.

Adrian Stoica dan Hurricane di audisi AGT 2023 (Youtube AGT)

Perjalanan Adrian Stoica dan Hurricane di AGT 2023

Pada babak audisi AGT 2023 Stoica mengarahkan Hurricane untuk melakukan berbagai trik, misalnya tos dan melewati rintangan. Hurricane juga bisa berdiri dengan dua kaki (kaki belakang), duduk di atas kaki Stoica, dan menarik rak pakaian.

Masuk babak semifinal, Stoica and Hurricane menampilkan sandiwara komedi. Diceritakan, Hurricane membantu Stoica menyelesaikan pekerjaan di kebun. Tiba-tiba, Hurricane mengganti lagu di radio, menyalakan selang yang membuat Stoic jatuh, dan menumpahkan ember sampah.

Di final AGT 2023, keduanya Hurricane berpura-pura menjadi sutradara. Si anjing memilihkan kostum dan mengarahkan gaya Stoica. Penampilan Stoica dan anjingnya disenangi oleh banyak orang sehingga mendulang suara tertinggi. Mereka diganjar uang sebesar 1 juta dolar AS. Mereka juga berkesempatan bergabung dalam pertunjukan America’s Got Talent Presents Superstars Live di Luxor Hotel and Casino di Las Vegas.

Itulah beberapa informasi dari profil Adrian Stoica dan Hurricane, pemenang America’s Got Talent 2023. Untuk mendapatkan informasi menarik lain, ikuti terus Era.id.