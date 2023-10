Ungkap Pelaku Penyebar Video Syur Sudah Ditangkap, Netizen Malah Minta Rebecca Klopper Vakum

ERA.id - Rebecca Klopper mengungkap bahwa pelaku penyebar video syur mirip dirinya sudah ditangkap oleh kepolisian. Hal ini disampaikan Rebecca di unggahan Treads pada Sabtu (30/9/2023).

"Orangnya sudah dapat, tapi ditangani sama yang yang berwajib, so it's out of my hands (jadi itu di luar kendaliku)," tulis Rebecca Klopper dilansir dari akun pembasmi.kehaluan.reall.

Pada unggahan tersebut, Rebecca Klopper meminta dukungan doa dari publik agar pelaku yang bersalah bisa mendapat ganjaran hukum setimpal. Rebecca juga merasa bahwa dirinya korban dalam kasus ini.

"Doain ya semoga orang yang jahat banget itu dapat balasan yang sesuai," tuturnya.

Unggahan Rebecca Klopper ini pun ramai diunggah ulang sejumlah sahabat artisnya. Mereka memberikan dukungan kepadanya dan memintanya tetap semangat.

Meski demikian, hal berbeda ternyata dituai Rebecca Klopper dari netizen. Banyak netizen yang meminta Rebecca Klopper tak perlu klarifikasi lebih banyak lagi dan menyarankan untuk rehat sejenak dari dunia hiburan.

"Becca mending silent, nggak usah pamer dukungan. Nanti kalau diulti oknum dengan disebarnya video kan berabe. Minimal satu tahun off semua aktivitas," komentar salah satu netizen.

"Mending cuti dulu aja deh, jangan muncul ke permukaan dulu. Healing sambil perbaiki diri karena kayak gini kesannya nggak ada rasa malu," ucap yang lain.

"Harusnya mundur dulu vakum sementara dari dunia entertainment. Harusnya punya rasa malu dan bersalah walaupun bukan dia yg sengaja nyebarin," sambung yang lainnya.