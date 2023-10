Fans Taylor Swift Sejati, 4 Zodiak Ini Ditakdirkan Menjadi Swifties

ERA.id - Penyanyi Taylor Swift mencapai banyak prestasi sebagai penyanyi. Tak heran, pelantun lagu "Shake It Off" ini memiliki banyak fans yang dijuluki sebagai swifties. Dibalik kesukesan sang penyanyi, Swifties tumbuh bersama Taylor.

Berdasarkan astrologi, rupanya ada beberapa zodiak yang terlahir sebagai penggemar Taylor Swift. Mereka sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi pendukung Taylor Swift.

Sebagai seorang Swifties dan astrolog, Lu (pemilik akun TikTok @e.mo.tions) menyebut ada sejumlah zodiak yang memenuhi syarat untuk menyebut dirinya sebagai penggemar sejati Taylor Swift.

Tentu saja, lirik lagu Taylor Swift berhubungan dengan cinta dan patah hati membuat musiknya mudah diakses oleh semua orang. Namun, ada beberapa zodiak yang ditakdirkan sebagai Swifties, bukan karena pilihan.

Berikut 4 zodiak yang ditakdirkan menjadi swifties, fans Taylor Swift sejati, seperti dilansir dari Bustle.

1. Gemini

Tidak ada yang tahu cara bersenang-senang seperti Gemini, terutama jika mereka adalah penggemar Taylor Swift. Gemini sangat tertarik pada bintang pop. Maka dari itu, Gemini mengandalkan Taylor Swift untuk memberikan pukulan serius di setiap perilisan album.

Selain itu, Gemini bisa berubah jika berhubungan dengan dedikasi Taylor Swift terhadap penemuan kembali dengan era yang berbeda.

"Ini re-branding terjadi secara alami pada seorang Gemini," menurut Lu.

2. Virgo

Beberapa penggemar mungkin bosan dengan banyaknya easter egg (pesan tersembunyi dalam lagu maupun video klip), karena seringkali membingungkan para penggemar.

Namun, hal ini berbeda dengan Virgo. "Seperti seorang dalang sejati, seorang Virgo dapat menghargai easter egg Taylor dan betapa terencana serta penuh perhitungannya dalam kariernya," kata Lu.

Virgo berorientasi pada kesempurnaan serta kerja keras. Mereka sangat perhatian terhadap detail yang ada dalam setiap video musik, perilisan album, dan teaser Taylor Swift. Pemikiran mereka sangat terorganisir, entah bagaimana mampu menjaga fakta supaya tetap teratur setiap saat.

3. Sagitarius

Sagitarius tidak heran mengapa dilahirkan dengan gaya Taylor Swift.

"Optimisme dan rasa petualangan Taylor tidak hanya tercermin dalam musiknya, tetapi juga dalam segala hal yang dia lakukan, yang akan selalu disukai oleh para penggemar zodiak Sagitarius," jelas Lu.

Sagitarius memiliki keberuntungan karena telah memberikan perspektif unik tentang musik Taylor Swift. Taylor Swift bahkan memiliki keseluruhan makna dari lagu berjudul "The Archer" dan sesuai dengan Sagitarius.

4. Pisces

Musik Taylor Swift memunculkan sisi romantisme yang lembut dan sensitif dalam diri kita semua. Tetapi jika ada satu zodiak yang tidak membutuhkan bantuan sama sekali, itu adalah Pisces.

"Pisces yang sensitif ini tidak hanya menyukai musik Taylor, tetapi mereka juga dapat berempati pada tingkat berbeda dan lebih dalam," kata Lu.

"Dari Track 5 Taylor yang paling intens (IYKYK) hingga 'All Too Well (Versi 10 Menit) (From the Vault) (Versi Taylor) yang menyayat hati dan terkenal menyayat hati,' Pisces merasa dilihat, didengar, dan diakui dalam lingkup emosi Taylor yang luas membawakan diskografinya." lanjutnya.