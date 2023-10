Tuai Hujatan, Kylie Jenner Hapus Postingan Dukungan untuk Israel

ERA.id - Kylie Jenner menuai hujatan setelah mengunggah Instagram Stories berisi dukungan kepada Israel. Seperti diketahui, konflik Israel dan Hamas, pasukan militer Palestina kini tengah memanas.

Pada Minggu (8/10/2023), dilansir dari New York Post, Kylie Jenner mengunggah ulang sebuah postingan akun pro Israel bernama Stan With Us yang berisi gambar bendera Israel bertuliskan “kini dan selalu, kami bersama masyarakat Israel”.

Namun, unggahan tersebut sontak menimbulkan banyak hujatan untuk Kylie Jenner di kolom komentar postingan terakhirnya. Tak hanya itu, ada juga netizen yang menyayangkan sikap Kylie tersebut, terlebih kedua teman dekatnya yakni Gigi Hadid dan Bella Hadid adalah seorang Palestina.

“Tak usah ikut campur ke politik dan bilang kamu dukung Israel. Palestina sudah menderita sejak dulu,” komentar netizen.

“Sangat membingungkan dia berbicara soal ini dan mendukung Israel padahal temannya Gigi dan Bella adalah Palestina,” ucap yang lain.

“Free Palestine,” kata yang lainnya.

Mengetahui unggahannya menimbulkan kegaduhan, kekasih Timothee Chalamet itu pun langsung menghapus postingan dukungan Israel tersebut. Namun, banyak netizen yang sudah mengunggah ulang di berbagai media sosial, yang membuatnya tetap menuai hujatan.