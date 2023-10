Malam Puncak Apresiasi Kreator, Konten Kreator Hingga Artis Internasional Siap Ramaikan TikTok Awards Indonesia

ERA.id - Malam paing bergengsi untuk mengapresiasi para konten kreator TikTok di Indonesia, yaitu TikTok Awards Indonesia. Dengan mengusung tema Big On the Small Screen, TikTok Awards Indonesia akan menghadirkan bintang tamu spesial internasional, yaitu Alan Walker.

Tak hanya itu, deretan musisi terbaik Indonesia juga akan mewarnai acara yang ini, di antaranya JKT48, Reza Artamevia, Nabila Taqiyyah, Nyoman Paul, Rony Parulian, Weird Genius, Cinta Laura, Ziva Magnolya, Tiara Andini, Putri Ariani, Fabio Asher dan Ayuan Prawida.

Tentu saja tak hanya deretan performers yang akan ditunggu oleh pemirsa di rumah, tapi deretan pembaca nominasi tentunya juga ditunggu kehadirannya. Inilah deretan pembaca nominasi Tiktok Awards Indonesia, Aaliyah Massaid, Najwa Shihab, Nagita Slavina, Baim Wong, Dims The Meat Guy, Merry Riana, Bayashi dan Rafael Tan.

Ajang penghargaan yang ditujukan untuk para konten kreator TikTok di Indonesia ini tentunya akan semakin seru dan meriah karena dipandu oleh Raffi Ahmad, Irfan Hakim dan Rina Nose. Red Carpet pun akan disambut oleh host-host yang akan menambah kemeriahan malam penghargaan ini, yang merupakan konten kreator ternama Indonesia, diantaranya Ganta, Bondol JPG & Modynz.

TikTok Awards Indonesia akan memberikan penghargaan kepada para konten kreator yang terpilih, baik itu pilihan juri ataupun pilihan publik. Untuk pilihan juri berikut adalah kategorinya, Creator of The Year, Best of Fashion & Beauty, Best of Lifestyle, Best of Gaming, Best of Sports, Best of Health & Wellness, Best of Learning & Education serta Best of Foodie.

Sedangkan pada pilihan publik berikut kategorinya, Rising Star of The Year, Celebrity of The Year, Musician of The Year, Popular Song of The Year, Popular Creator of The Year, TikTok Live Creator of The Year, Affiliate Creator of The Year dan Popular Effect of The Year. Jadilah saksi terpilihnya para konten kreator Tiktok Indonesia menjadi yang terbaik dan terfavorit.

Saksikan Malam Puncak TikTok Awards Indonesia akan berlangsung dari studio RCTI+, studio tercanggih se-Asia! pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB tayang di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan juga akun Tiktok Indonesia. Apabila ada kendala dalam penayangan siaran digital, scan ulang Set Top Box kamu, lalu cek kembali sambungan kabel Set Top Box dan kabel antena sudah terpasang dengan baik dan pastikan arah antena kamu sudah benar.

Untuk info lebih lanjut hubungi layanan solusi TV digital di nomor Whatsapp 0856-9003-900.