Dari Layar Kecil ke Dunia Nyata, Deretan Kreator Pembawa Perubahan Positif di TikTok Awards Indonesia 2023

ERA.id - Sukses dalam penyelenggaraan TikTok Awards Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, destinasi terdepan untuk video mobile berdurasi singkat TikTok, bersama RCTI sebagai pionir dalam TV awarding di Indonesia kembali berkolaborasi untuk menggelar ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2023. Digelar pada 12 Oktober 2023 mendatang, ajang penghargaan tahunan dari TikTok ini ingin mengapresiasi para kreator Indonesia yang berhasil menghibur, menginspirasi, dan memberikan dampak positif baik di dalam maupun di luar TikTok di sepanjang tahun 2023.

Mengusung tema #BigOnTheSmallScreen, TikTok Awards Indonesia 2023 ingin memperlihatkan bagaimana langkah kecil seperti mengunggah video kreatif di TikTok tidak hanya dapat menghibur, tapi juga bisa memberikan dampak besar bagi komunitas maupun masyarakat luas di luar TikTok. Para kreator memanfaatkan berbagai tools dan fitur di TikTok untuk berbagi inspirasi dan mendorong perubahan positif bagi Indonesia, antara lain menunjukkan bakat, berbagi pengetahuan, hingga meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting seperti pelestarian lingkungan melalui unggahan mereka di TikTok.

"Sepanjang tahun 2023, kami telah menyaksikan bagaimana para kreator TikTok di Indonesia terus membawa perubahan positif melalui unggahan mereka di TikTok. Tidak jarang, konten video singkat yang terlihat sederhana ini juga membawa dampak besar bagi komunitas dan masyarakat Indonesia berkat aksi nyata yang dilakukan para kreator. Karenanya, kami ingin mengapresiasi para kreator terpilih ini karena telah menginspirasi, menghibur, serta membawa dampak positif bagi masyarakat di Indonesia. Kami harap ajang penghargaan ini juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia untuk ikut membawa perubahan positif, sesederhana mengunggah video bermanfaat di TikTok," ujar Karina Mahaya, Senior Marketing Manager, TikTok Indonesia.

Tahun ini, para kreator yang masuk dalam nominasi TikTok Awards Indonesia 2023 terbagi dalam dua kategori besar, "Public's Vote" mengajak penggemar dan komunitas TikTok untuk memberikan dukungannya secara langsung melalui sistem voting pada aplikasi TikTok dan "Judges' Pick", di mana pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian dari dewan juri.

Tahun ini, terdapat dua kategori baru, yaitu "TikTok Shop Creator of the Year" untuk para kreator affiliate yang ikut mendukung perkembangan bisnis lokal di TikTok Shop, dan "Popular Effect of the Year" untuk para kreator di balik efek-efek khusus yang mewarnai kreativitas konten di TikTok. Selain itu, TikTok juga akan menghadirkan kategori spesial, yaitu "Changemakers of The Year" yang akan menyorot tiga kreator yang telah memberikan dampak positif terhadap ekonomi, lingkungan, dan komunitas di Indonesia di sepanjang tahun 2023.

"Sejalan dengan semangat RCTI untuk menghibur masyarakat Indonesia lewat tayangan yang positif, kami senang dapat kembali berkolaborasi dengan TikTok untuk menggelar TikTok Awards Indonesia. Sambutan hangat yang diberikan masyarakat dan penonton setia RCTI di Indonesia di dua edisi sebelumnya juga memotivasi kami untuk mengemas cerita para kreator lewat tayangan yang inspiratif dan menghibur, didukung dengan penampilan spektakuler dari selebritas dan musisi papan atas. Kami tidak sabar untuk mengungkap para kreator teratas yang berhasil masuk dalam nominasi TikTok Awards Indonesia tahun ini," jelas Tiurma Imelda Sinaga, Head of Production Operation RCTI.

Khusus untuk kategori-kategori yang ada di bawah "Judges' Pick", TikTok Indonesia mendapuk sejumlah nama untuk menjadi juri bersama TikTok dan RCTI. Para juri ini berasal dari industri kreatif dan hiburan Indonesia, salah satunya fotografer ternama Anton Ismael.

"Berkat TikTok, video singkat yang sebelumnya digunakan hanya untuk merekam momen tertentu kini telah berkembang menjadi alat komunikasi yang luar biasa. Selain menjadi sarana untuk berbagi hiburan, video unggahan para kreator ini tidak jarang bisa menginspirasi masyarakat untuk ikut melakukan perubahan bermakna bagi sesama. Saya sangat senang bisa dipercaya untuk menjadi salah satu juri TikTok Awards Indonesia tahun ini dan tidak sabar untuk mengumumkan para kreator terbaik yang berhasil menginspirasi kita semua di sepanjang tahun 2023," kata Anton Ismael, fotografer dan videografer ternama yang menjadi salah satu juri TikTok Awards Indonesia 2023

TikTok Awards Indonesia 2023 akan menghadirkan sejumlah musisi papan atas yang akan tampil di atas panggung RCTI yang spektakuler. Para selebritas, figur publik, serta kreator TikTok yang inspiratif juga akan ikut bergabung menjadi pembaca nominasi TikTok Awards Indonesia tahun ini.