Ramadan Lebih Semarak, TikTok Siap Hibur Penonton Lewat Kampanye 'SerunyaRamadan'

ERA.id - Menyambut bulan suci Ramadan, platform video terdepan, TikTok, meluncurkan kampanye bertajuk #SerunyaRamadan. Mengangkat konsep festival online selama sebulan penuh hingga 3 Mei 2022, berbagai program menarik akan menemani pengguna untuk menjalani bulan puasa dengan kegiatan yang lebih beragam di platform TikTok.



Meskipun banyak perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, Ramadan tetap menjadi salah satu momen penting yang dinantikan banyak orang. Hal ini terlihat dari perilaku pengguna TikTok yang terangkum dalam laporan.



"Ramadan 2022 with TikTok: Igniting Joy", di mana 76 persen pengguna ingin tetap merayakan Ramadan dengan penuh kebahagiaan seperti di tahun sebelum pandemi.



TikTok





"Ramadan tahun ini mungkin akan terasa berbeda dengan semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan secara offline, seperti sahur on the road, buka puasa bersama, beribadah di masjid, dan juga mudik ke kampung halaman," kata Mahwari Sadewa Jalutama, Content and Growth Operations Lead, TikTok Indonesia melalui acara virtual Press Briefing #SerunyaRamadan di TikTok pada Kamis (31/3).



TikTok, sebagai sumber hiburan dan inspirasi, ingin terus hadir menemani pengguna selama mereka menjalani Ramadan, dan ini terwujud dengan adanya ragam program di kampanye ini bisa dinikmati kapan pun dan dimana pun.



Kedepannya, Mahwari berharap pengguna bisa mendapatkan inspirasi untuk menjadikan Ramadan dan Lebaran kali ini lebih semarak, baik saat merayakannya secara langsung maupun virtual.



Rangkaian program yang hadir di kampanye #SerunyaRamadan ini menjadi persembahan TikTok bagi komunitas untuk merayakan puasa dan Lebaran dengan lebih seru secara virtual. Melalui komunitas TikTok yang inklusif, mulai dari konten kreator, selebriti, tokoh masyarakat, hingga pelaku bisnis, pengguna bisa saling berbagi kebahagiaan dan keseruan Ramadan dari rumah menggunakan fitur dan creative tools TikTok yang canggih.



"Di tengah berbagai perubahan yang ada, saya melihat TikTok bisa menjadi platform hiburan penuh inspirasi bagi banyak orang. Beragam konten kreatif yang disajikan oleh komunitas TikTok mendorong saya untuk ikut serta memeriahkan keseruan di TikTok, salah satunya melalui Festival Seru Ramadan," ujar Melly Goeslaw, musisi yang aktif mengunggah konten musik dan hiburan di akun @mellygoeslawtv.

"Pada salah satu sesi yang saya pandu, saya akan mengajak sejumlah teman-teman selebriti lainnya untuk duduk dan berbagi cerita inspiratif untuk menemani ibadah puasa. Saya berharap program ini bisa menjadi sumber inspirasi dan hiburan untuk merayakan Ramadan tahun ini dengan aman dan nyaman bersama komunitas TikTok," lanjutnya.



Keseruan Ramadan di TikTok ini turut dirasakan oleh para kreator yang sering membagikan konten hiburan di TikTok, salah satunya adalah Dwiki Afrilian.



"Bisa menghibur banyak orang melalui konten komedi saya di TikTok menjadi suatu hal yang sangat berarti bagi saya. Senang sekali rasanya bisa mengajak pengguna bernostalgia tentang kegiatan khas Ramadan mereka melalui konten yang saya unggah di TikTok, yang dapat ditemukan di tagar #HiburanSeruRamadan," ungkap kreator yang juga baru saja terpilih sebagai Best Comedy di program TikTok Awards Indonesia 2021 ini.

Tag: tiktok