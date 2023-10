Justin Bieber Unggah Ulang Dukungan ke Israel Usai Tuai Kritikan

ERA.id - Justin Bieber tuai kritikan usai mengunggah dukungan kepada Israel yang kini tengah berkonflik dengan Hamas, pasukan militer Palestina. Mengetahui tuai kritik, Justin Bieber pun mengunggah ulang bentuk dukungannya ke Israel.

"Berdoa untuk Israel," unggahan baru Justin Bieber di Instagram Storiesnya, pada Kamis (12/1/2023).

Sebelum unggahan tersebut, suami Hailey Bieber itu mengunggah dukungan ke Israel dengan kata yang sama. Namun, ia menggunakan ilustrasi foto yang menggambarkan kehancuran wilayah Jalur Gaza.

Tak hanya itu, Justin Bieber juga sempat mengunggah pernyataan bahwa ia tidak memihak mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Terlebih konflik tersebut memakan banyak korban jiwa yang tak bersalah.

justin bieber posting “praying for israel” using a picture of a destroyed gaza is actually insane pic.twitter.com/GNcEyhNk6V