Hotman Paris Bagikan Momen Dua Turis di Bali Bertengkar Soal Gibran dan Ganjar: Apakah Lebih Muda Tidak Pintar?

ERA.id - Pengacara kondang Hotman Paris membagikan momen video dua turis di Bali yang terlihat bertengkar dan berdebat soal piliihan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Dalam video itu, perempuan muda berdebat dengan seorang bapak yang tidak mengenal sama sekali. Keduanya memperdebatkan kelayakan putra sulung Presiden Jokowi maju dalam Pilpres 2024.

Diketahui, Prabowo telah mendapat restu dari Jokowi untuk menggandeng suami Selvi Ananda sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampinginya dan mendaftarkan Pilpres 2024 ke kantor KPU pada Rabu (25/10/2023).

"Disuatu cafe di starb**k, terjadi perdebatan cewek muda dan orangtua. Yang muda ini mendukung Gibran, yang sana mengatakan terlalu muda," ujar Hotman Paris dikutip dari akun Instagram @hotmanparisofficial.

"Dua turis berantem, berdebat. Yang muda memilih Gibran, yang senior tidak setuju," lanjutnya.

Bapak anak tiga ini mengatakan kedua turis ini tidak saling mengenal. Akan tetapi, mereka malah bertengkar dan berdebat soal Gibran yang dipilih menjadi cawapres Prabowo.

"Ini orang dua tidak saling mengenal, tapi berantem di warung. Yang ini (perempuan turis) pendukung Gibran, ini (bapak pendukung Ganjar)" paparnya.

Dalam perdebatan itu, perempuan muda itu membela dan mendukung Gibran maju menjadi cawapres Prabowo dalam pilpres 2024. Akan tetapi, bapak itu menjatuhkan Gibran dan mengaku memilih pria berusia 55 tahun ini.

"Pemimpinnya ya bukan cawapresnya. Why not Gibran? Bapak milih siapa? Menurut bapak yang worth it (layak) sebagai calon presiden selanjutnya siapa?" tanya perempuan tersebut.

"Kalau saya (pilih) Pak Ganjar," jawab bapak tersebut.

Lalu, perempuan itu bertanya apakah alasan bapak tersebut tidak mendukung kakak Kaesang Pangarep maju Pilpres 2024. Ia merasa Gibran tidak pantas maju Pilpres 2024, karena dari segi faktor usia hingga integritas.

"Bapak tidak setuju, alasannya?" tanya perempuan itu.

"Ada banyak alasan, faktor pengalaman, integritas dan lain sebagainya," jawab bapak tersebut.

Tak sampai situ, perempuan itu kembali menyerang dan menanyakan apakah bapak tersebut mengenal lebih dalam sosok mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

"Apakah Bapak mengenal Pak Ganjar secara personality?," tanya perempuan itu.

"Ini kan masalah banyak hal," jawab pria tersebut.

Lalu, perempuan itu menanyakan apakah usia muda menjadi kelayakan seseorang untuk maju Pilpres 2024 atau tidak.

"Apakah kalau lebih muda lebih stupid atau lebih bodoh," tanya perempuan tersebut.

"Banyak yang pintar, tapi kalau Gibran maaf saja," jawab bapak itu.

"Tapi kalau misalkan lebih muda itu lebih bodoh atau experience-nya lebih kurang, apa tandanya Mas Gibran juga seperti itu dong?" timpal lagi perempuan itu.

Mendengar percekcokan keduanya, Hotman Paris meminta perdebatan kedua turis itu berhenti.

"Udah capek ah, ini berantam nih, generasi lebih muda dengan yang lebih tua. Yang muda bela Gibran, yang sana bela (Ganjar Pranowo). Berantam di warung," tutup Hotman Paris.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen mendukung Prabowo dan Gibran. Namun, sebagian netizen mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN).

"Kali ini Prabowo Gibran. Jokowi sampe seperti ini sebnrnya sudah ngasih kode keras untuk rakyat indonesia, karena Jokowi yakin sama pak Prabowo apalagi saya," komentar akun @esteriaput****

"Prabowo-Gibran for NKRI Bermartabat, Bebas Korupsi dan Sejahtera," tulis akun @roemokoij*****

"Dari pada ribut yang muda pilih Gibran yang tua pilih Ganjar. Biar adil mending sama sama pilih Amin," kata akun @bayu_br****

"Saya mah pilih Anies aja." lanjut akun @tangeyi*****

Diketahui, Ganjar Pranowo terpilih sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Mahfud MD ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dikandidat berikutnya, Anies Baswedan dan Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin maju pada Pilpres 2024. Dikandidat selanjutnya adalah Prabowo Subianto yang maju di Pilpres 2024 memilih Gibran Rakabuming sebagai cawapres.