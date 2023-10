ERA.id - Kabar duka datang dari dunia industri hiburan Tanah Air. Penyanyi Shena Malsiana, Jebolan X Factor Indonesia meninggal dunia. Hal ini disampaikan langsung oleh Bobby Irfan.

Dalam unggahannya itu, Bobby mengabarkan Shena meninggal dunia pada Rabu, 10 Oktober 2023 pukul 15:37 WIB. Jenazah disemayamkan di rumah duka kawasan BSD City.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Telah berpulang keluarga, sahabat baik, kerabat terdekat kami, Shena Malsiana pada pukul 15.57 WIB siang ini," tulis Bobby Irfan, dikutip dari Instagram stories @bobbyichaniago.

Lalu, Bobby meminta doa untuk Shena Malsiana.

"Mohon doa agar Shena mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," ucap Bobby Irfan.

Kabar meninggalnya Shena (Foto: Instagram)

Selain itu, Marchella FP juga mengabarkan kabar Shena meninggal dunia melalui unggahan Instagram stories.

"Innalilahi wa inna ilaihi raj'iun. Rest in love Shen," kata Marchella FP.

Kabar meninggalnya konsisten 5 besar X Factor Indonesia ini mengejutkan publik. Banyak artis yang memberikan ucapan duka cita atas kepergian Shena.

"Shena tempat terbaik ya Seen, " tulis Uus

"Shena innalilahi wa inna ilahi rojiun ya Allah, " kata Robby Purba.

"Innalilahi wa inna ilahi rojiun," ungkap Nindy Ayunda

"Innalilahi wa inalilahi rojiun. Selamat jalan Sheen." lanjut Rendy Pandugo.

Diketahui, Shena Malsiana mengidap penyakit konser lupus Nefritik, penyakit autoimun yang menganggu kesehatan ginjal. Efek dari lupus yang diderita menyebabkan Shena didiagnosa mengidap gagal ginjal kronis. Ia mengidap penyakit itu menginjak 30 tahun. Bahkan, penyanyi 32 tahun ini baru saja menjalani pencakokan ginjal.

Shena baru saja merayakan pertambahan usia pada pekan lalu. Selain dikenal penyanyi, Shena sebagai penyiar radio di UPH Radio. Ia merupakan Coordinator Of Public Relation di Indonesian Youth Conference. Setelah tereliminasi dari X Factor, pada tanggal 4 Mei 2013 lalu, Shena sempat viral karena sukses berduet menyanyikan lagu Locked Out of Heaven dari Bruno Mars bersama dengan penyanyi Australia Lenka.

Kariernya di industri musik kembali eksis pada tahun 2017 dengan merilis single What Do You Need. 2 tahun berselang, Shena kembali membuat beberapa lagu berjudul Melawan Awan, Nelangsa, dan Lagu Marah pada tahun 2020, 3 lagu tersebut menjadi pembuka untuk album debut Shena Malsiana pada tahun 2021.