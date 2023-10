Bingung Pilih Siapa Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Bintang Emon: Mana Nih Dosanya yang Masih Bisa Diterima?

ERA.id - Komika Bintang Emon mengaku bingung memilih salah satu dari ketiga kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang maju dalam pemilihan umum presiden (pilpres) 2024. Bintang Emon merasa kurang memantapkan hati untuk ketiga kandidat.

Diketahui, Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Tak hanya itu, Anies Baswedan juga maju sebagai capres yang didampingi oleh Cak Imin jadi cawapres.

Tak mau kalah, Ganjar Pranowo yang maju mencalonkan diri sebagai Capres dan ditemani oleh Mahfud MD menjadi cawapres di Pilpres 2024. Melalui Instagram pribadinya, Bintang Emon memberikan pandangan soal seluruh kandidat Pilpres 2024.

Suami Alca Octaviani ini mengaku bingung siapakah capres-cawapres terbaik dari ketiga kandidat tersebut. Ia mengaku bingung memilih ketiga kandidat yang dosanya masih bisa diterima.

"Seakan-akan hidup kita tuh sudah nggak ada masalah gitu ya. Sampai kita harus dihadapkan dengan Pilpres yang membingungkan. Membingungkannya bukan kita pilih yang bagus," ujar Bintang Emon, dikutip dari unggahan Instagram @bintangemon.

"Apa yang ini, yang akan bawa Indonesia no no no. Bingungnya tuh kayak mana nih dosanya yang masih bisa ku terima, yang mana?" tambahnya.

Pemain film Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga (Milly & Mamet) ini berharap agar ketiga kandidat bersikap kompetitif dan menampilkan hasil terbaik.

"Maksud gue, kalau lu kompetitif, kompetitif yang bagus-bagus-bagusnya. Kenapa pada numpuk semuanya sih jeleknya ya Allah. Stay safe teman-teman, bahaya di depan nih ya stay safe, stay mikir, stay kritis gitu," bebernya.

Pria berusia 27 tahun ini mengatakan setiap orang akan berbuat baik, apabila ada suatu keinginan. Maka dari itu, Bintang Emon memperingatkan masyarakat Indonesia agar tak termakan janji palsu dari kandidat capres dan cawapres.

"Ah tapi dia baik, dia lucu. Mbak, mas yee. Jangankan jadi presiden, orang minjem cepek juga pasti baek-baek. Tetap tenang ye, jangan gampang kemakan janji. Jangan ditelan mentah-mentah janji-janji itu ya," tuturnya.

Bintang Emon mengungkapkan presiden dan wakil presiden terpilih tidak akan masuk penjara, walau janjinya tak ditepati saat kampanye.

"Emang walau nggak nepatin janjinya, nggak bakal dipenjara. Kalau kita kerja, ada ngelanggar kontrak, ada kena hukumnya. Dia mah nggak ada pada. Bebas dia bikin janji tuh," imbuhnya.

Selain itu, Bintang Emon juga menyindir Anies Baswedan-Cak Imin yang mengumbar janji akan memberikan bahan bakar minyak (BBM) gratis, apabila menang Pilpres 2024.

"Ada tuh gue pernah baca berita. Yang mau bikin gratis BBM. Mohon maaf mas ehh, bikin hujan bensin apa begimana? Gue bisa lu ngajarin ngebohong yang lebih masuk akal bisa," lanjutnya.

Dibagian caption Instagram-nya, Bintang Emon mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak tertipu dengan janji manis para capres dan cawapres di Pemilu 2024.

"Persiapan pilpres. Opini pribadi serta proses pencarian informasi guna bersiap menghadapi pilpres versi saya, akan saya bagikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tulisnya.

"Entah berbentuk monolog atau sketsa, tidak akan mengubah tujuan aslinya yakni sama-sama saling jaga dari tipu daya manusia di pilpres kali ini. Ingat! kita jangan ribut, toh mereka mah gampang banget berdamai buat kepentingannya, kenapa harus kita yang berkelahi???," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka sependapat dengan Bintang Emon, karena bingung siapakah capres yang akan dipilih.

"Mau pilih Prabowo yang bermasalah Gibrannya, mau pilih Anies, Aniesnya bermasalah apalagi Cak iminnya, kalo Ganjar aaah gausah di tanya," tulis akun @ma.rom****_

"Memilih diantara rekam jejak yang tidak baik apakah baik?" komentar akun @lelynovita****_****

"Saking bingung nya sepertinya saya harus mencolok semua saja," kata akun @vitaan****_

"Pemilu tidak memilih yang terbaik, melainkan mencegah yang TERBURUK berkuasa." lanjut akun @ahmad_saf*****