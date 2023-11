Terseret dalam Buku Memoar Britney Spears, Justin Timberlake dan Istri Disebut Kecewa

ERA.id - Beberapa waktu lalu Justin Timberlake menuai sorotan usai namanya terseret dalam buku memoar Britney Spear, The Woman in Me. Akan hal ini, Justin dan istrinya, Jessica Biel disebut merasa kecewa.

Seperti diketahui, pada buku memoar tersebut Britney menceritakan masa kelamnya saat berpacaran dengan Justin Timberlake di awal tahun 2000an. Ia mengaku menjalani aborsi karena Justin belum siap untuk menjadi seorang ayah saat itu.

Diungkapkan hal tersebut ke publik pun membuat Justin dan Jessica merasa kecewa terhadap Britney Spears. Sumber mengatakan keduanya kecewa karena kejadian tersebut sudah berlalu, tetapi diungkit kembali.

"Agak mengecewakan bahwa kejadian di masa lalu diangkat kembali ke publik," kata sumber dilansir dari ET.

Meski demikian, Justin dan Jessica disebut berusaha untuk tetap kuat di tengah hujatan publik yang dilayangkan usai cerita buku memoar tersebut dipublikasikan. Mereka disebut akan terus bersama.

"Tetapi mereka (Timberlake dan Biel) memastikan untuk selalu ada untuk satu sama lain dan terus bergerak maju," tuturnya.

Justin Timberlake disebut sebenarnya merasa tidak enak hati dengan sang istri yang harud dihadapkan mengenai masa lalunya. Justin sudah banyak berubah dari dirinya dahulu dan prioritas hidupnya kini hanya keluarga dan karier.

"Dia (Justin Timberlake) merasa tidak enak karena Jessica harus berurusan dengan hal-hal yang sudah lama terjadi di masa lalunya hingga saat ini. Dia sudah banyak berkembang dari dirinya saat berada di akhir masa remaja dan awal 20-an. Sama seperti semua orang, dia ingin terus berkembang," jelasnya.

Sementara itu, Justin Timberlake sendiri menerima banyak hujatan usai Britney Spears mengaku melakukan aborsi anak mereka di masa lalu karena ia tak siap jadi seorang ayah. Justin bahkan mematikan kolom komentar akun Instagramnya setelah mendapat hujatan netizen.