Disebut Tak Peduli Kritik dari Penggemar Britney Spears, Justin Timberlake Siap Rilis Karya Baru

ERA.id - Justin Timberlake akan merilis album terbaru di tengah kritikan yang diterimanya dari penggemar Britney Spears. Kritikan tersebut berkaitan dengan pengakuan Britney tentang hubungannya dengan Justin di masa lalu pada buku biografinya "The Woman In Me".

Pada buku tersebut, Britney Spears mengatakan bahwa ia sempat hamil saat berpacaran dengan Justin Timberlake tahun 2001 lalu. Namun, Justin disebut tak siap jadi ayah dan memintanya untuk menggugurkan anak mereka saat itu.

Pengakuan itu sontak membuat Justin Timberlake menuai kritikan pedas dari penggemar Britney Spears. Namun, Justin tampak tak peduli dengan kritikan tersebut dan memilih merilis karya terbarunya.

Justin Timberlake merilis lagu terbarunya berjudul "Selfish", pada Jumat 26 Januari 2024. Lagu tersebut menjadi pengantar untuk perilisan album keenamnya dalam waktu dekat.

Seorang sumber terdekat mengatakan bahwa Justin Timberlake saat ini merasa senang bisa kembali berkarya dan tampil di atas panggung. Meski mendapat banyak kritikan, ia disebut memiliki waktu yang baik.

"Dia sangat senang bisa tampil di panggung lagi dan bekerja untuk musiknya yang baru. Dia memiliki waktu yang baik-baik saja saat ini," kata sumber dilansir dari Page Six, Senin (29/1/2024).

Tak hanya itu, penyanyi berusia 42 tahun itu juga disebut hanya fokus untuk proyek musik terbarunya. Ia tak memikirkan hal di luar karyanya tersebut.

"Dia merasa dihidupkan kembali dan melakukan apa yang ia sukai, membuat musik yang dia cintai pembuatannya. Dia tidak pernah merasa lebih baik dari saat ini," tuturnya.

Sementara itu, meski karya terbarunya juga terkena kritikan, Justin Timberlake saat ini fokus untuk mempromosikannya dengan tampil di berbagai acara. Ia juga akan menggelar tur dunianya bertajuk The Forget About Tomorrow yang dimulai April 2024 mendatang.