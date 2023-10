Buku Memoar Britney Spears Sebut Dirinya, Justin Timberlake Tutup Komentar Instagram

ERA.id - Justin Timberlake memutuskan untuk menutup kolom komentar akun Instagram pribadinya. Hal ini dilakukan Justin Timberlake bertepatan setelah buku memoar Britney Spears, The Woman in Me, yang menyebut tentang dirinya disorot oleh publik dunia.

Pada akun Instagram Justin Timberlake tersebut, terlihat semua postingannya sudah tidak bisa diberikan komentar lagi. Disebutkan bahwa pelantun lagu “Mirror” itu menutup komentar karena belakangan kerap mendapat hujatan.

“Orang-orang memberikan dirinya berbagai hal menjijikan dan penuh kebencian,” kata seorang sumber dilansir dari People.

Seperti diketahui, Justin Timberlake menuai banyak kritikan dan hujatan setelah fakta tentang hubungannya dengan Britney Spears dibongkar di memoar The Woman in Me. Pada buku itu, Britney mengaku pernah mengandung anak Justin saat mereka pacaran di awal tahun 2000-an lalu.

Namun, saat mengetahui dirinya hamil, Britney diminta Justin Timberlake untuk menggugurkan kandungannya. Justin menyebut dirinya belum siap menjadi seorang ayah, serta mengatakan bahwa ia dan Britney masih sangat muda saat itu untuk menjadi orang tua.

Britney Spears pun akhirnya harus melakukan aborsi terhadap janinnya saat itu. Aborsi tersebut kini disesali oleh Britney karena jika ia bisa memilih sendiri, ia akan mempertahakan kehamilan tersebut.