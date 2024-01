Dukung Lagu Terbaru Justin Timberlake, Britney Spears Minta Maaf tentang Buku Memoarnya

ERA.id - Britney Spears meminta maaf kepada Justin Timberlake terkait tulisan tentangnya di buku memoar "The Woman in Me". Permintaan maaf ini disampaikan Britney lewat unggahan di Instagram-nya, pada Senin (29/1/2024).

Pada unggahan tersebut, Britney membagikan momen Justin Timberlake di The Tonight Show Staring Jimmy Fallon. Ia kemudian meminta maaf jika sudah menyinggung Justin di buku memoarnya.

"Saya ingin minta maaf untuk sejumlah hal yang saya tulis di buku saya. Bila saya menyinggung siapapun orang yang sesungguhnya saya sayang, saya minta maaf," tulis Britney Spears dilansir dari Pop Base.

Tak hanya itu, Britney Spears mengatakan bahwa ia menyukai lagu terbaru dari Justin Timberlake. Ia menunjukkan dukungan atas karya terbaru Justin tersebut dan menjelaskan kesan yang ia rasakan ketika mendengarnya.

"Saya juga ingin bilang saya jatuh cinta dengan lagu baru Justin Timberlake, Selfish. Ini enak banget dan setiap kali saya melihat Justin dan Jimmy saya tertawa kencang," tambahnya.

Sementara itu, belakangan Justin Timberlake menuai kritikan keras dari netizen setelah Britney Spears menyinggung tentang hubungan mereka di buku "The Woman in Me". Pada buku tersebut, Britney mengaku sempat hamil anak Justin Timberlake saat mereka bersama di awal tahun 2000an.

Namun, Justin Timberlake disebut belum siap menjadi seorang ayah dan meminta Britney Spears menggugurkan anak mereka. Akibat pengakuan Britney tersebut, Justin menuai kritikan bahkan hingga perilisan lagu terbarunya beberapa hari lalu.