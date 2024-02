Imbas Gosip dengan Britney Spears, Justin Timberlake Murka Lagu Baru Kalah Populer

ERA.id - Justin Timberlake disebut kesal mengetahui drama masa lalunya dengan Britney Spears yang kerap dibicarakan hingga kini. Terlebih tentang masa lalunya itu masih dibahas ketika ia merilis lagu barunya.

Penyanyi berusia 42 tahun itu disebut berharap pembahasan tentang masa lalunya dengan Britney Spears sudah mereda dan menghilang. Dengan demikian, ia bisa fokus untuk perilisan album barunya dalam waktu dekat.

"Justin berharap emosi (dari memoar Britney Spears) akan hilang. Sekarang dia bisa fokus ke album barunya yang mana ia sangat sukai," kata sumber dilansir dari Page Six, pada Senin (5/2/2024).

Namun, masalah masa lalunya dengan Britney Spears masih terus dibahas oleh publik, bahkan mempengaruhi perilisan lagu barunya. Ia menyebut bahwa ada saja sesuatu yang baru dengan Britney Spears.

"Namun setiap hari malah menjadi sesuatu yang baru," lanjutnya.

Seperti diketahui, Justin Timberlake sebelumnya menuai kecaman usai buku memoar Britney Spears, "The Woman in Me" dirilis. Pada buku itu, Britney mengaku pernah menggugurkan anaknya dengan Justin Timberlake karena pria itu belum siap menjadi ayah.

Pengakuan Britney Spears ini membuat penggemarnya marah kepada Justin Timberlake yang berdampak ke lagu barunya, "Selfish". Penggemar mengajak untuk mendengar lagu "Selfish" milik Britney Spears dibanding lagu baru Justin Timberlake tersebut.

Tak selesai di situ, pada akhir Januari 2024, Britney Spears mendadak meminta maaf kepada Justin Timberlake atas pengakuannya di buku memoar. Ia kemudian mempromosikan lagu baru Justin Timberlake di postingan Instagramnya.