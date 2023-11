Pamer Foto Mesra, Ririn Ekawati Umumkan Kehamilan Anak Pertama dengan Ibnu Jamil: Sebuah Anugerah

ERA.id - Pasangan artis Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati membagikan kabar bahagia. Ririn Ekawari mengumumkan kehamilan anak pertamannya dengan Ibnu Jamil. Hal ini terungkap melalui unggahan Instagram pribadinya.

Dalam foto itu, Ibnu Jamil memeluk mesra kakak kandung Rini Yulianti. Keduanya mengenakan pakaian bernuansa senada. Ririn mengenakan gaun tanpa lengan warna kuning muda. Sedangkan Ibnu Jamil memakai kemeja putih lengan panjang.

Ririn Ekawati menyematkan emotikon hati putih di bagian perut. Bintang film Guru-Guru Gokil ini memeluknya dari belakangnya sembari memegang perut Ririn Ekawati dengan pemandangan lautan cantik.

Dibagian caption-nya, perempuan berusia 41 tahun ini menyebut kehamilan sebagai anugerah dan diberkati oleh sang pencipta.

"Ini adalah sebuah anugerah dan kami diberkati. Tak sabar menunggu," tulisnya menggunakan bahasa Inggris, dikutip dari akun Instagram @ririnekawati.

Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari publik figur. Mereka mengucapkan selamat atas kehamilan anak pertama Ririn Ekawati.

"OMG so happyyyyyyyyy for you guys!!!! Selamat yaaaa," tulis Dian Sastro.

"AAAAA SELAMATTT KAKAK KAKAKUUU !! SENENG BANGET AKUTU," komentar Tissa Biani.

"Aaakkkk congratulationssss kaliaannnnn," kata Sharena Gunawan.

"Congrats." lanjut Bunga Zainal.

Bintang film Alena Anak Ratu Iblis dan Ibnu Jamil menikah pada bulan Januari 2021 lalu. Tak terasa, rumah tangga mereka pun akan memasuki tahun ke-3 pada Januari 2024. Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil menikah usai sama-sama pernah mengalami kegagalan dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya.