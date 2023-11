Chris Martin Nyeker di Jakarta Jelang Konser Coldplay, Para Artis Indonesia Langsung Heboh: Wah Suka Barefoot

ERA.id - Kedatangan Chris Martin di Jakarta menjelang konser Coldplay di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Rabu (15/11/2023) berhasil menggemparkan publik. Bahkan, sang vokalis terlihat sedang nyeker di kawasan Jakarta.

Melalui Instagram pribadinya, Chris Martin membagikan foto dengan situasi jalanan di kawasan Sudirman, Jakarta. Dalam foto itu, pelantun lagu "Heaven" ini mengenakan kaus abu-abu, celana pendek yang dipadukan dengan topi hitam.

Menariknya, Chris Martin terlihat berjalan tanpa alas kaki alias nyeker. Tak hanya itu, Chris Martin juga mengabadikan momen bersama Phil Harvey saat berada di Jakarta.

Dalam foto itu, Phil Harvey memakai kaus abu-abu gelap. Keduanya terlihat berkeringat hingga bajunya basah. Penampilan santai keduanya tentunya berhasil menggegerkan publik.

"Epic walk in Jakarta," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @coldplay.

Unggahan itu mendapatkan respon dari artis Tanah Air. Mereka langsung heboh usai melihat Chris Martin yang nyeker saat tiba di Jakarta.

"Besok ke GBK nyeker juga ah," komentar Thariq Halilintar.

"Look at the stars. Welcome babang Chris, salam nyeker," kata Aldi Taher.

"Kunaon si Aa nyeker kitu, awas nginjek tai ayam aaahh," tulis Wika Salim.

"Wah Chris Martin aja suka barefoot, masa kita nggak?" ungkap Andien Aisyah.

Diketahui, grup band asal Inggris ini bakal menggelar konser perdananya di Indonesia hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/11/2023).. Penampilan Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland, dan Will Champion akan mulai pukul 21.00 WIB.