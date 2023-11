Pernikahan dengan Teuku Ryan Diduga Retak, Ria Ricis Ungkap Realita

ERA.id - Ria Ricis akhirnya buka suara terkait pernikahannya dengan Teuku Ryan yang diduga mengalami keretakan. Ia mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya dengan sang suami memang tak selalu berjalan mulus.

"Namanya rumah tangga kan nggak mungkin mulus, pasti ada saat-saat itu," kata Ria Ricis di YouTube AMP Official, pada Minggu (26/11/2023).

Meski demikian, Ria Ricis menegaskan bahwa rumah tangganya dengan Teuku Ryan belum mengalami masalah yang sangat berat selama dua tahun menikah. Dengan itu ia minta untuk didoakan agar pernikahannya baik-baik saja.

"Tahun pertama nggak. Justru malah sama saja sih sebenarnya. Belum (ada ujian berat)," tuturnya.

"Makanya doain saja, semoga apa pun yang terjadi bisa dilewati sama-sama biar adem ayem terus," tambahnya.

Tak hanya itu, Ria Ricis juga minta didoakan agar dirinya diberi kekuatan untuk tetap mencintai sang suami selamanya. Baginya sangat penting bagi suami istri untuk menghidupkan api cinta di rumah tangga.

"Semoga Allah bikin aku kecintaan terus. Namanya hati manusia nggak ada yang tahu ya, up and down gejolaknya kayak gimana. Jadi kalau memang dibilang kecintaan, amin. Kalau salah satu atau dua-duanya sudah nggak ada rasa cinta, pasti sudah hancur kan anyep gitu rumah tangganya," pungkas Ria Ricis.