Pertama Kali Memainkan Karakter Superhero, Chelsea Islan Lawan Rasa Takut pada Ketinggian: Harus Bisa

ERA.id - Chelsea Islan memainkan tokoh Suci dalam serial Tira. Istri Rob Clinton Kardinal ini mengaku baru pertama kali memainkan karakter superhero. Untuk memainkan tokoh Suci, Chelsea Islan harus melawan rasa takut pada ketinggian.

Bintang film 3 Srikandi ini rupanya baru pertama kali memainkan karakter superhero sekaligus bermain film di genre action. Sebagai aktris, tentunya hal ini merupakan pengalaman yang berkesan baginya.

"Bisa dibilang pertama kali bermain action," ujar Chelsea Islan, saat ditemui di kawasan M.H. Thamrin, Gondangdia, Kota Jakarta Pusat pada Senin (11/12/2023).

Chelsea Islan (Foto: Era.id/Adelia)

Ketika ditawari menjadi pemeran utama dalam serial Tira dan memainkan tokoh Suci, perempuan berusia 28 tahun ini mengaku langsung menerima tawaran tersebut. Menurutnya, alur cerita dari karakter Suci terbilang sangat menantang.

"Pastinya tanpa dipikir, saya pas dibilang memerankan karakter Tira ini, sejak awal saya sudah bersemangat sekali dengan project ini," katanya.

Chelsea Islan juga menceritakan tantangannya saat latihan untuk menjadi superhero. Apalagi, Chelsea Islan harus berpindah dari satu tempat tinggi ke tempat lainnya dengan sling.

"Untuk persiapan banyak tahapan, ada latihan sling. Kita pergi ke sebuah tempat kita latihan sling berapa kali dan itu cukup tinggi ya," paparnya.

Chelsea Islan (Foto: Era.id/Adelia)

Ketika melakukan latihan, Chelsea Islan mengaku takut pada ketinggian. Rupanya, karakter Suci dan Chelsea Islan sama-sama takut terhadap ketinggian.

"Oh iya Suci ketakutan dengan ketinggian, dia acrophobia sama persis dengan saya. Dari project ini harus overcoming my own fears," jelasnya.

"Benar-benar menjalani Suci dalam kehidupan nyata. Jadi belajar langsung ke platform tinggi, tapi oke harus bisa. Proses-proses ini yang membuat karakter Suci membangun," tambahnya.

Menurutnya, tantangan bermain serial Tira sangat menarik dan tidak terlupakan. Ia juga menikmati proses ketika latihan maupun berakting di serial action ini.

"Yang menarik prosesnya karena ini proses nggak pernah aku dapatkan dari project sebelumnya. Banyak sekali proses dan bersyukur mendapatkan kesempatan ini." lanjutnya.

Serial Tira menceritakan gadis muda bernama Suci yang menyukai situasi aksi. Suci merupakan mahasiswi yang memiliki kerja sampingan sebagai stuntwoman. Kehidupannya menjadi berubah usai memergoki ritual 9 naga di salah satu gedung kosong.

Ketika berubah menjadi superhero, Chelsea Islan menjadi sosok perempuan jagoan Naga Jawa (Tira). Naga Tira dianggap sebagai kutukan dan harus mencari tahu apa yang terjadi padanya selama 40 hari.

Tira akan mengikuti kisah Suci, seorang stuntwoman berbakat yang hidupnya berubah akibat sebuah kutukan mematikan yang diterima usai menyelamatkan sembilan anak dari ritual misterius. Suci harus menyeimbangkan kesibukannya dalam membangun karier, mempertahankan prestasinya di kampus, sembari berusaha untuk menyelamatkan nyawanya.

Situasi menjadi semakin rumit ketika Suci menyadari bahwa ia kini terjerumus dalam sebuah perang rahasia yang melibatkan orang-orang berpengaruh dan sebuah kekuatan kuno misterius. Tira merupakan entri keempat Bumilangit setelah Gundala, Sri Asih, dan Virgo and the Sparklings.

Serial Tira akan tayang di Disney+ Hostar pada 16 Desember 2023. Selain Chelsea Islan, serial Tira juga dibintangi Bhisma Mulia, Karina Suwandi, Jeremie J. Tobing, Agnes Naomi, Asri Welas, Egi Fedly, dan Marcell Siahaan