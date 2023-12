Tak Ada Kepastian, Nikita Willy Akui Nggak Gengsi Tembak Indra Priawan Duluan

ERA.id - Nikita Willy dan Indra Priawan menjadi salah satu pasangan yang kerap mencuri perhatian publik. Kali ini, beredar video pengakuan Indra Priawan yang mengaku Nikita Willy yang menyatakan cinta lebih dulu.

Saat sesi interview, mulanya ada seseorang yang bertanya kepada pasangan yang menikah pada 16 Oktober 2020 siapa yang terlebih dahulu mengajak berpacaran. Indra pun menjawab Nikita Willy yang menembaknya terlebih dahulu.

"Yang nembak duluan siapa? Ya, yang nembak duluan Niki (Nikita Willy)," ucap Indra Priawan, dikutip dari akun Instagram @bundsteutic

Mendengar pengakuan bos Blue Bird Group ini, Nikita Willy langsung tertawa. Ibu anak satu ini membeberkan alasan mengapa menembak terlebih dahulu. Nikita Willy merasa heran lantaran tak diberikan kepastian oleh Indra Priawan.

Tak kunjung diberikan kepastian selama satu bulan, binang film Alas Pati ini langsung meminta kepastian mengenai status hubungannya dengan Indra Priawan.

"Bukan nembak duluan, jadi cuma nanya kayak 'what are we?'. Kita sudah dekat kayak sebulan lebih terus kayak nih gue nih mau jadi pacar atau nggak sih, terus kok kayak nggak ditembak-tembak?" jelasnya.

Maka dari itu, perempuan berusia 29 tahun ini tak tahan dan meminta kejelasan hubungannya. Sebab, ia merasa status hubungan dengan Indra Priawan masih belum jelas.

"Yaudah akhirnya aku kayak nanya sama dia 'what are we?'" lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen, terutama para wanita. Mereka merasa senasib dan mempertanyakan kejelasan hubungan dengan pasangannya.

"Suamiku jg gak nembak , ku tanya kita ini apa katanya jalanin dlu aja , tau" skrg udh pmya anak 2 , pernikahan udah tahun k 7," tulis akun @ulaa****

"Lah sama dong wkwk bukan nembak sih, cuma penasaran aja ini deketin mau pacaran atau ngga, iya kan?" tanya akun @dian.r****_

"Wkwwkwkwkk aq slalu nembak duluan, tapi pernah juga pas suka sama cowok idaman aq deketin gak mau di tembak nolak 2x, pas pertama di tolak aku maju lagi tetep di tolak abis itu udh lost contact stlh setahun dia hubungin duluan ngajak nikah tp gimana dong aq udh punya calon sendiri, akhirnya aq trima aq bikin sakit hati dia ku tinggal nikah ama pacar wkwkwk yah jadi curhat deh," kata akun @linkina*****

"LAKIK GW adalah satu satunya PRIA yg gw tembak. Berawal dr SMP, GW yg tembak. Beliau terlalu LAAAAAMA keburu gw naksir orang lain, baru tau rasanya bingung ntar." ungkap akun @valerinasan****