Lee Se Young dan Bae In Hyuk Dirumorkan Pacaran Gegara Gandengan Mesra, Agensi Buka Suara

ERA.id - Kehadiran Lee Se Young dan Bae In Hyuk di MBC Drama Awards 2023 mencuri perhatian publik. Keduanya tampil dengan begitu mesra, hingga muncul rumor berpacaran.

Hal ini lantaran pada momen wawancara, Lee Se Young dan Bae In Hyuk tak ragu untuk berpegangan tangan. Mereka tampak santai menunjukkan kemesraan tersebut di hadapan publik hingga diduga telah berpacaran.

Mengenai rumor tersebut, agensi Lee Se Young langsung klarifikasi. Agensi menyatakan bahwa keduanya tak menjalin hubungan asmara dan hanya menunjukkan chemistry karena membintangi drama yang sama.

“Itu karena chemistry mereka yang bagus,” kata agensi Lee Se Young, di Soompi, pada Minggu (31/12/2023).

Seperti diketahui, Lee Se Young dan Bae In Hyuk saat ini memang tengah membintangi drama yang sama, yakni The Story of Park’s Marriage Contract. Dalam drama ini, mereka berperan sebagai pasangan suami istri yang menikah secara kontrak.

Sebagai pasangan suami istri di drama tersebut, chemistry Lee Se Young dan Bae In Hyuk sangat kuat dan memukau penonton. Rating drama tersebut juga cukup tinggi membuktikan kepopuleran keduanya.