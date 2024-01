Billie Eilish Ungkap Album Baru Hampir Selesai

ERA.id - Kabar bahagia datang untuk para penggemar Billie Eilish. Pelantun lagu "What Was I Made For" itu mengungkap bahwa album barunya sudah hampir selesai dikerjakan.

"Ini bakal terjadi, kami hampir menyelesaikan album ini," kata Billie Eilish dilansir dari NME, pada Rabu (10/1/2023).

Meski demikian, Billie mengaku tak akan merilis album baru tersebut secara terburu-buru. Ia baru hanya akan merampungkan pembuatan album tersebut dahulu, belum memikirkan jadwal perilisan.

"Tapi ini tidak akan segera dirilis. Kami hanya menyelesaikannya," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, kakak Billie Eilish sekaligus produser utamanya, Finneas mengatakan bahwa pembuatan album baru ini memang membutuhkan waktu yang lama. Banyak detail yang harus diperhatikan dan mengusahakan lagu yang dibuat layak untuk dirilis.

"Membuat sebuah album, menggabungkan banyak lagu dan memastikan bahwa itu adalah sebuah karya yang utuh, selalu menjadi tugas besar memastikan semua lagu mendapatkan perhatian yang layak. Jadi itu selalu memakan waktu lama," jelas Finneas.

Sementara itu, proyek album terbaru ini akan menjadi album ketiga Billie Eilish sepanjang kariernya. Ia sebelumnya sudah merilis dua album, yakni bertajuk When We All Fall Asleep, Where Do We Go? pada 2019 dan Happier Than Ever pada 2021 lalu.