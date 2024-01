Artis Han So-hee Ungkap Alasannya Terjun Dunia Hiburan dan Tak Lanjut Kuliah

ERA.id - Aktris Korea Selatan Han So-hee mengungkapkan alasannya hanya lulus SMA dan tak melanjutkan kuliah hingga memilih industri hiburan. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di Youtube Channel Fifteen Nights, Sabtu (13/1/2024).

"Saya debut pada usia 25 tahun," ujar Han So-hee. "Saya lulus SMA dan pindah ke Seoul selama 5 tahun."

Pemeran drama Korea "The World of the Married" itu bercerita sebetulnya ia sudah diterima kuliah di Prancis. Sayangnya, tabungan di rekeningnya tak cukup sehingga visanya ditolak.

"Saya diterima kuliah di Prancis, tetapi saya tidak bisa bersekolah karena saya tidak memiliki 60 juta won (sekitar Rp700 juta) di rekening bank atas nama saya. Visanya tidak dikeluarkan," ungkap Han So-hee.

Akhirnya, ia mulai bekerja paruh waktu untuk membiayai hidup. Ia berkata pernah bekerja di bar selama 12 jam sehari dengan bayaran 1,8 juta won (sekitar Rp21 juta) per bulan. Waktu itu ia juga menjadi model.

"Tetapi kalau aku bekerja sebagai model, aku dibayar 3 juta won (sekitar Rp35 juta) untuk dua jam," ungkapnya.

Ketika ia bekerja sebagai model, sebuah tawaran iklan makanan ringan datang dan 20 juta won dikirimkan ke rekeningnya. Ia sempat berpikir untuk syuting selama tiga episode, lalu melanjutkan belajar ke Prancis setelah tabungannya terkumpul. Namun, niat itu diurungkannya.

"Di sinilah aku berakhir," ujar Han So-hee.