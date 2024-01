Dituding Jadi Pelakor Rumah Tangga Polisi, Melly Goeslaw Singgung Fitnah: Tidak Menjadikan Kita Hina di Mata Allah SWT

ERA.id - Musisi Melly Goeslaw mendadak menyinggung soal fitnah dan hinaan usai dituding jadi perebut laki orang alias pelakor rumah tangga polisi, AKBP Enjang Hasan Kurnia. Ia merasa tudingan itu tidak membuatnya hina di mata Allah SWT.

Tudingan itu bermula dari seorang wanita bernama Masnawati Masud yang mengaku Melly Goeslaw menjadi penyebab hancurnya rumah tangganya dengan AKBP EHK. Perselingkuhan sang musisi dan AKBP EHK terjadi 15 tahun silam.

Kini, pelantun lagu "Gantung" ini buka suara soal tudingan tersebut. Melalui Instagram pribadinya, Melly Goeslaw mendadak menyinggung soal caci maki, fitnah dan hina. Ia mengingatkan fitnah tidak membuatnya hina di mata sang pencipta.

"Dicaci, difitnah, dan dihina tidak akan menjadikan kita hina di mata Allah SWT. Pada akhirnya kita akan berlomba-lomba mendapatkan kedudukan terbaik di mata Allah SWT bukan di mata manusia," tulis Melly Goeslaw dikutip dari unggahan Instagram @melly_goeslaw.

Di unggahan berikutnya, suami Anto Hoed ini membagikan sebuah diksi singkat mengenai ketenangan. Tak hanya itu, Melly Goeslaw juga membagikan quotes tentang pohon yang tidak mematahkan cabang sendiri.

"Damai tenang sejuk," katanya.

"A tree does not break its own beanches (Sebuah pohon tidak mematahkan cabangnya sendiri)," lanjutnya.

Diketahui, Melly Goeslaw sendiri sebelumnya pernah terseret kasus perselingkuhan dalam rumah tangga Masnawati Masud dengan Enjang Hasan pada 2008 lalu. Usai isu perselingkuhan tersebut mencuat ke publik, Masnawati diceraikan setahun kemudian.

Setelah diceraikan, Masnawati juga digugat perkara hak asuh anak. Ketika berjuang mendapatkan hak asuh anak dan meminta perlindungan hukum, Masnawati dijebloskan ke dalam penjara oleh sang mantan suami.

Kini, Masnawati Masud meminta tolong kepada Kapolri Listyo Sigit agar kasus ini segera dibuka kembali. Terlebih lagi, ia ingin mengembalikan reputasi dan nama baiknya yang dianggap telah dihancurkan Melly Goeslaw.