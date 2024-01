Nekat Gombali Pinka Hapsari di Depan Puan Maharani, Fadly Faisal Diberi Peringatan: Awas Baper

ERA.id - Fadly Faisal menjadi sorotan publik usai nekat menggombali anak Puan Maharani, Pinka Hapsari. Gombalan itu dilakukan Fadly Faisal di depan Ketua DPR.

Kakak kandung Fujianti Utami Putri alias Fuji diberikan peringatan agar Pinka Hapsari tidak terbawa perasaan alias baper kepada Fadly Faisal.

Melalui media sosialnya, mantan kekasih Rebecca Klopper ini melontarkan gombalan kepada Pinka Hapsari. Fadly Faisal sengaja melontarkan gombalan kepada cucu Megawati Soekarnoputri ini.

Dalam video itu, Fadly Faisal duduk di depan Pinka Hapsari. Fadly bertanya kepada Pinka apakah kepanjangan dari MPR dan DPR. Lalu, Pinka menjawab kepanjangan DPR dan MPR dengan benar. Tak berhenti sampai situ, Fadly kembali melontarkan pertanyaan kepada Pinka Hapsari.

"Kalau DPY?" tanya Fadly Faisal.

Mendengar pernyataan dari Fadly Faisal, Pinka merasa kebingungan. Tak hanya Pinka, Ketua DPR RI ini juga nampak kebingungan menjawab pertanyaan dari pria berusia 23 tahun ini. Lalu, Fadly Faisal langsung memberikan jawaban berupa gombalan maut.

"De one for you," kata Fadly Faisal.

Sebenarnya, kalimat yang diucapkan adalah 'The One For You'. Namun? Fadly Faisal mengubahnya menjadi DPY, yakni 'De one for you'.

Mendengar gombalan Fadly Faisal, Pinka Hapsari langsung tertawa. Sementara itu, Puan Maharani langsung tersipu malu usai mendengarkan gombalan dari Fadly Faisal kepada anaknya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan peringatan supaya Fadly Faisal agar berhati-hati. Bahkan, ada netizen yang merasa Pinka Hapsari bisa terbawa perasaan usai mendengarkan celetukan gombalan tersebut.

"Awas baper dia Ai, lu harus tanggung jawab kalau nggak bakal diomelin sama sih banteng merah," komentar akun @helda_jelov*****

"Heh berani-beraninya yah Ai langsung depan ibu Puan," tulis akun @rahmadam****

"Jangan Ai, jangan lu masuk ke kandang redbull." kata akun @putriabi*****