Nana Mirdad Minta Netizen Berhenti Suruh Adopsi Bayi Terlantar yang Ditemukan

ERA.id - Nana Mirdad belakangan ini menuai sorotan usai menyelamatkan bayi yang ditelantarkan. Bayi tersebut awalnya ditemukan oleh asisten rumah tangganya di semak-semak dan akhirnya dibawa keluarga Nana Mirdad ke rumah sakit.

Beruntung bayi yang akhirnya diberi nama Bella itu selamat dan diserahkan Nana Mirdad ke dinas sosial. Meski demikian, banyak netizen yang menyuruh Nana dan suaminya, Andrew White untuk mengadopsi bayi tersebut.

Mengenai suruhan adopsi ini, Nana Mirdad akhirnya buka suara di Instagram Stories. Nana mengaku bahwa ia dan suami awalnya ingin mengadopsi, tetapi diurungkan.

"Karena banyak bgt yang berharap aku dan @andrew.white_ adopsi baby Bella dan jujur dari hati terdalam kita juga maunya begitu tapi mengadopsi anak banyak bgt yang harus dipikirkan mateng2," tulis Nana Mirdad.

Pertimbangan pertama Nana dan Andrew akhirnya tak meneruskan adopsi adalah karena kedua anak mereka yang sudah beranjak dewasa. Mereka ingin fokus untuk jenjang baru yang akan dimasuki kedua anak mereka.

"Ini tahun terakhir Jason di rumah sebelum berangkat kuliah. Kita mau seluruh fokus dan perhatian terarah ke proses ini. Kita mau Jason merasakan hal ini juga," tuturnya.

"Sarah sebentar lagi masuk usia remaja, hal ini pun harus jadi titik fokus kita. Membesarkan anak remaja pun butuh waktu, energi, dan perhatian yang full," tambahnya.

Nana Mirdad juga mempertimbangkan privasi bayi Bella yang mungkin akan sulit didapatkan jika hidup bersama mereka. Ia juga menyampaikan bahwa ada orang tua yang lebih baik untuk mengadopsi Bella nantinya.

"Bayi ini sampai kapanpun nggak akan pernah punya privacy jika hidup di dalam rumah tangga kita. Identitasnya ngga akan pernah bisa terjaga. Bagaimana kalau sudah dia malah dibully karena orang2 tau ceritanya? Setiap anak butuh privacy," katanya.

"Banyak sekali orang tua lain diluar sana yang lebih tepat mendapat kehangatan dengan adanya baby Bella di tengah2 mereka," jelasnya.

Dengan demikian, Nana Mirdad meminta netizen untuk berhenti menyuruhnya mengadopsi bayi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa untuk melepas sang bayi ke dinas sosial juga berat, tetapi memang harus dilakukan dengan semua pertimbangan di atas.

"Jadi please. Jangan minta aku dan Andrew adopsi lagi ya, hehe. Berat juga soalnya proses 'let go' ini. Semoga dapat dimengerti, have a great day semuanya," pungkas Nana Mirdad.