Dimulai dari Nol, Tips Menjadi Pengusaha Sukses di Usia Muda

ERA.id - Menjadi pengusaha sukses dan terkenal merupakan impian setiap pebisnis. Tak heran, banyak anak muda yang memilih membangun bisnis dibanding kerja sebagai karyawan. Untuk menjadi seorang pengusaha sukses di usia muda tentunya caranya tidak gampang.

Untuk membangun sebuah bisnis diperlukan keahlian khusus dan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Menjalankan bisnis memerlukan tekad yang kuat serta wawasan yang luas untuk mendapatkan keuntungan besar.

Yoel Tristan, Best of The Best DSC Season 14 & Founder Fit Fuel Salad mengatakan seorang pengusaha pemula harus bekerja keras, pantang menyerah, melakukan riset, bermental baja dan tidak takut risiko.

"Jadi pengusaha susah kita kerja keras, riset, terus begadang dilakukan berbulan-bulan," ujar Yoel Tristan, saat ditemui di TULUM Jakarta, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Jumat (26/1/2024).

Konferensi pers DSC (Foto: Era.id/Adelia)

"Beda kalau karyawan kita sudah tahu 30 hari dibayar, kalau (upah) lebih lembur. Menurut saya berat di mental juga dan percaya dengan bisnis dijalani," lanjutnya.

Tak hanya itu, Yoel Tristan juga membeberkan tips bagi para pengusaha muda. Menurutnya, pengusaha muda harus belajar dan mengikuti seminar tentang bisnis.

"Tips aku usia 24 tahun, ini seumuran saya maunya berhenti belajar, setelah lulus kuliah langsung eksekusi (bisnis). Padahal saya belajar dulu, sebulan sekali ikut seminar," kata Yoel Tristan.

Yoel Tristan mengatakan faktor lingkungan juga membantu agar bisnis berkembang. Tak hanya itu, rekan bisnis bisa saling bertukar cerita agar bisnis sukses.

"Terus faktor lingkungan juga harus saling membantu. Saling percaya (rekan bisnis) dan sharing agar langsung grow bisnis. Dari mindset, sukses itu bisa dikejar dan terus dilatih," ucap Yoel Tristan.

Selain itu, Yoel Tristan memilih agar penghasilan bisnis tetap stabil dibandingkan naik secara pesat. Menurutnya, kinerja bisnis yang konsisten. Strategi pertumbuhan bisnis juga penting untuk bisnis.

"Mending stabil. Dalam konteks apapun itu aku diajarin to the keeping itu susah daripada spend atau untung miliaran langsung," kata Yoel Tristan.

"Mending jutaan tapi konsisten bertahun-tahun. Mending dijaga motivasi dan dikasitahu keluarga dan diberitahu coach," lanjutnya.

Terlebih lagi, menjadi unik dan berbeda itulah yang dicari pemula sebelum memulai usaha bisnisnya. Walau ada ketidaksempurnaan, pengusaha tetap terus berkembang agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan sukses.

"Orang bisnis dengan cara berbeda. Sehingga, cara-cara menggapai kesuksesan juga berbeda. Kesuksesan cuma satu dengan cara diri sendiri. Bisa jangka panjang, nggak cuma sekali langsung naik, tapi bisa aja langsung turun." tutur Yoel Tristan.