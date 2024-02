Bela Pacar Tamara Tyasmara Usai Jadi Tersangka Kematian Dante, Gisel Dibanjiri Kritikan

ERA.id - Penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel membeberkan alasannya membela pacar Tamara Tyasmara, Yudha Arfandi pasca ditetapkan tersangka atas kematian Dante. Kini, mantan istri Gading Marten itu dibanjiri kritikan netizen.

Sebelumnya, tersebar bukti Direct Message (DM) Gisel yang memberikan semangat untuk Yudha Arfandi. Netizen yakin jika ibu anak satu ini memberikan dukungan untuk keluarga Yudha Arfandi.

Mengetahui tudingan itu, Gisel akhirnya buka suara. Pelantun lagu "Pencuri Hati" ini membeberkan alasannya mendukung Yudha Arfandi. Gisel mengaku mengenal sosok Yudha Arfandi.

"Sent prayer for the family juga itu pun privetly. Aku kirim privately support untuk mendoakan karena kami semua yang kenal. Orangnya tuh normal aja. Wajar banget, dia punya anak juga punya keluarga juga," ujar Gisel, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip.

Lebih lanjut, bintang film Anak Titipan Setan ini menjelaskan sifat asli dari Yudha Arfandi. Sejak lama, ia mengenal sosok Yudha tidak tega menyakiti anak kecil.

"Terlepas dari kabar burung, apa sih motif yang bisa kita pikirin untuk menyakiti seorang anak. Kecuali memang sakit banget jiwanya gitu kan," kata Gisel.

"Kita kenal normal-normal aja gitu, nggak pernah ada indikasi ke sana. Aku berduka untuk semuanya, karena kebayang deh kalau kita jadi orang yang di posisi itu. Siapa sih yang mau tuh," lanjutnya.

Perempuan berusia 33 tahun ini mengatakan Yudha saat ini sedang tidak beruntung sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Bak memberikan pembelaan, Gisel yakin Yudha memang sedang mengajarkan Dante untuk berenang dengan baik.

"Namanya apes, seapes-apesnya ada kan ada segala kemungkinan. Bisa juga dia memang benar-benar apes banget. Lagi dititipin mungkin," tuturnya.

"Gimana kondisinya ngajarin anak berenang anaknya tipe yang mungkin semangat. Jadi nggak ngasih tahu juga mungkin kalau lelah. Segala kemungkinan tuh bisa banget terjadi gitu," lanjutnya.

Tak seperti netizen, Gisel tetap berpikir positif mengenai peristiwa yang dialami oleh Yudha. Sebab, dirinya belum mengetahui kasus ini secara detail.

"Jadi kalau aku memutuskan untuk nggak langsung mengambil kesimpulan, sebelum kita tahu apa-apa," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Gisel yang dinilai memberikan dukungan untuk Yudha.

"Gimana kalau anak lu digituin sel. Pasti nangis bombay lu," komentar akun @kartika.****.***

"Mending diam deh. Bukti rekaman CCTV sudah jelas," tulis akun @riskat****

"Sebagai artis kalau tahu mending diam daripada berkomentar dan belum tentu benar. Akhirnya seperti ini dihujat sana sini." ungkap akun @real*****93