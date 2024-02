Podcast Bareng Prabowo Subianto, Deddy Corbuzier Dituding Kampanye Terselubung

ERA.id - Deddy Corbuzier mendapatkan hujatan usai mengunggah video podcast bareng calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto di masa tenang. Bahkan, tak sedikit netizen menuding Deddy Corbuzier melakukan kampanye terselubung.

Melalui media sosialnya, Deddy Corbuzier membagikan konten podcastnya bersama Menteri Pertahanan RI. Dalam acara podcast itu, Prabowo mengenakan kemeja biru. Selama podcast berlangsung, Prabowo terlihat santap menanggapi berbagai pertanyaan.

Dibagian keterangannya, Deddy Corbuzier meminta netizen agar ingat dengan pesan Prabowo. Ia meminta agar rakyat Indonesia tetap damai meski pilihan paslonnya berbeda-beda.

"@prabowo apapun itu kita harus damai tuk Rakyat. Jangan pecah karena berbeda. Kuat karena berbeda. New exclusive #CLOSETHEDOOR NOW Link at IG Story. Watch now," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @mastercorbuzier.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka ramai-ramai menghujat Deddy Corbuzier yang membagikan video konten podcast bersama Prabowo Subianto. Bahkan, ada pun yang menuding Deddy Corbuzier melakukan kampanye terselubung.

"Kampanye terselubung untuk melawan film dirty vote ini. Gitu ya om. I now what he think hahaha," tulis akun @rosyadimus*****_

"Waktu debat terakhir wartawan mau bertanya eeh di tolakk.. gimana kalau rakyatt jelata yg nanyakk," komentar akun @ummu_ari*****

"Sudahlah pak, sudah waktunya istirahat momong cucu..biarkan aset2 mandeg karena tidak mendapat kursi kekuasaan..janganlah terlalu berambisi untuk memperolwh kekuasaan demi aset2 yang mandeg agar bisa cair lagi," kata akun @noora1****