Jual Akun Instagram, Ammar Zoni Tuai Cibiran Netizen

ERA.id - Pesinetron Ammar Zoni kembali membuat heboh di tengah dirinya menjalani proses hukum akibat penyalahgunaan narkoba untuk ketiga kalinya. Terbaru, ia dikabarkan menjual akun Instagramnya.

Penjualan akun tersebut disampaikan melalui unggahan di Instagram Storiesnya. Akun tersebut terverifikasi dengan memiliki 8,6 juta pengikut.

"This account is for sale (akun ini dijual)," bunyi pengumuman penjualan akun Instagram Ammar Zoni.

Pada pengumuman tersebut tidak diungkap harga dibanderol untuk akun Instagramnya. Orang yang berminat untuk membelinya hanya diminta untuk segera menghubungi admin.

"Yang berminat serius hubungi admin," tambahnya.

Penjualan akun Instagram Ammar Zoni ini sontak disorot oleh netizen, terlebih setelah diunggah ulang akun @lambe_turah. Banyak netizen yang mencibir Ammar Zoni karena menjual akunnya.

"Yah lagi BU (butuh uang) bgt ini mah, gatau lagi apa yang mau dijual," komentar netizen.

"Karier hancur, rumah tangga hancur, miskin pula. Contoh laki-laki udah punya segalanya tapi gak pandai bersyukur," ucap yang lain.

"Bner ya kata org klo udah main narkoboy apapun dijual, BU banget ya bang," tambah yang lainnya.