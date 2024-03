Konser di Jakarta, Ed Sheeran Kejutkan Penggemar dengan Kunjungi Pasar Santa

ERA.id -

Musisi Ed Sheeran sukses membuat terkejut penggemar Indonesia lewat unggahan terbaru di Instagram Storiesnya. Pada unggahan tersebut, Ed Sheeran membagikan momennya mengunjungi Pasar Santa di Jakarta.

Tampak Ed Sheeran dengan penampilan casual berjalan di dalam Pasar Santa dan membeli beberapa barang. Salah satu barang yang ia beli adalah baju dengan gambar Britney Spears, yang membuatnya sangat antusias.

“There’s Britney shirt here, go to get it for me, come on (Ada baju Britney di sini, ambilkan untukku, ayo),” ujar Ed Sheeran pada video.

Diketahui Ed Sheeran memang memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan Britney Spears. Ia pernah menuliskan lagu untuk mantan kekasih Justin Timberlake itu.

Ed Sheeran kunjungi Pasar Santa (Instagram/teddyphotos)

Selain baju, Ed Sheeran juga berburu kacamata unik di Pasar Santa. Pada unggahannya terlihat ia mencoba kacamata dengan bentuk mata alien.

Tak hanya itu, pelantun lagu “Perfect” tersebut juga mampir ke toko yang menjual piringan hitam. Ia membagikan beberapa vinyl albumnya Divide yang sudah ditandatangani kepada para penjual dan pengunjung yang ada di Pasar Santa.

Sementara itu, Ed Sheeran sendiri menggelar konser +-=:x Tour atau Mathematics Tour di Jakarta International Stadium (JIS) pada 2 Maret 2024. Konser tersebut digelar dengan konsep panggung 360 derajat.